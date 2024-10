Stáli pri ňom všetci svätí: Opitý vodič prerazil zábrany na moste! FOTO Vymrštené auto dopadlo na strechu

(Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj)

NITRA - Polícia v Nitrianskom kraji počas víkendu opakovane zasahovala proti vodičom pod vplyvom alkoholu, pričom u jedného z nich vyústila jeho nezodpovednosť do vážnej nehody.

Napriek neustálym upozorneniam o rizikách spojených s alkoholom za volantom sa počas víkendu podarilo chytiť troch vodičov, ktorí sa rozhodli riskovať vlastné životy i bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

V Nových Zámkoch bol políciou zastavený 24-ročný vodič Mercedesu, ktorému dychová skúška odhalila prítomnosť 1,11 mg/l alkoholu v krvi, čo predstavuje približne 2,31 promile. V Šali potom zasa polícia zaregistrovala 35-ročného vodiča Opla Astry jazdiaceho po krajnici, čo vyústilo do kontroly. Výsledok dychovej skúšky bol 0,68 mg/l (1,42 promile).

Auto skončilo na streche

Ďalší z vodičov pod vplyvom alkoholu, 27-ročný muž na Mazde 3, medzi obcami Šurany a Úľany nad Žitavou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam na ceste. V dôsledku toho prešiel do protismeru, kde narazil do zábradlia na moste. Náraz auto vymrštil do vzduchu, pričom po dopade na zem skončilo prevrátené na streche.

Vodiča v tomto prípade delilo len pár metrov od toho, aby skončil aj s autom vo vode. Pri dychovej skúške mu polícia namerala hodnotu 0,55 mg/l, čo predstavuje 1,15 promile alkoholu.

(Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj)

Polícia v súvislosti s týmto a ďalšími podobnými incidentmi vyzýva vodičov, aby si uvedomili riziká, ktoré alkohol za volantom predstavuje, a apeluje na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.