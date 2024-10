Šokujúce slová režiséra filmu Prezidentka: Čaputová s ním nie je spokojná! S TÝMTO má problém, vysvetlila dôvod

(Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

BRATISLAVA – S výsledkom nie je úplne spokojná. Už o pár dní, presne 31. októbra, bude mať v kinách premiéru film režiséra Mareka Šulíka Prezidentka. Snímka mapuje päťročné pôsobenie Zuzany Čaputovej v najvyššej ústavnej funkcii v štáte a odokrýva zákulisie, do ktorého bežný človek nemá možnosť nahliadnuť. Režisér Marek Šulík však prezradil, že Zuzana Čaputová s výslednou prácou až taká spokojná nie je.

„Politička, matka a dcéra zároveň. Prelomové momenty z osobného aj politického života prezidentky Zuzany Čaputovej a zákulisie jej turbulentného mandátu.“ Toto všetko by sme mali vidieť v novom filme.

Režisér Marek Šulík povedal, že o filme o politike uvažoval už dlhší čas. „Prvýkrát to bolo vtedy, keď kandidovala pani Vášáryová, potom pani Radičová,“ povedal. Zuzanu Čaputovú predtým poznal len letmo z tretieho sektora z organizácie Via Iuris, kde pôsobila ako právnička. „Keď sa rozhodla kandidovať na post prezidenta SR, počul som ju v diskusiách. Asi tak ako aj iných ma zaujala svojou priamočiarosťou a slušnosťou v dialógu. Takže pred druhým kolom volieb som ju oslovil s ponukou o päťročné nakrúcanie a kameru som zapol už počas druhej volebnej noci,“ povedal.

Čaputová uviedla, že ju presvedčilo súhlasiť s nakrúcaním to, že film môže byť unikátnym záznamom výnimočných rokov a udalostí, ktoré sa už nezopakujú „Spätne som si uvedomila, ako veľmi dokážu aj tie menej podstatné zatieniť tie, ktoré som ja sama považovala za formujúce,“ dodala.

Ako píše český portál Blesk, medzi režisérom Marekom Šulíkom a Zuzanou Čaputovou existovala dohoda o tom, že keď bude mať prezidentka pocit, že ju kamera obťažuje alebo čokoľvek, tak Šulík bude musieť odísť. „Vždy bola veľmi láskavá, vždy mi počas schôdzky povedala, že sa rozprávajú a potom potrebujú ešte niečo prebrať, napríklad utajované fakty. Alebo nemala rada, keď sa hodnotili ľudia. A posledná vec bola rodina, ktorú nechcela zbytočne zaťahovať a traumatizovať," zaspomínal režisér.

Čaputová mala rozhodujúce slovo aj pri finálnej verzii snímku, niektoré časti boli dokonca na jej želanie vystrihnuté – sama totiž film autorizovala a hoci dostal zelenú, režisér prezradil, že až tak spokojná nebola. "Dôvod, prečo nie je s tým filmom spokojná, je ten, že jej zmysel pre prezidentstvo je oveľa farebnejší. Je pozitívnejší. Tie pozitívne stretnutia s ľuďmi, ten program, ktorý sa snažila presadzovať, že to neboli len prázdne slová, ale že to boli aj nejaké aktivity, skutočné aktivity, ktoré robila. A z toho vo filme nie je nič. Pretože sa zameriava na základný boj politických strán," prekvapil Šulík v programe Epicentrum.. „Chcela, aby súčasťou tohto obrazu boli aj ďalšie aktivity. Zaoberala sa ekológiou a ochranou prírody, týranými ženami, ľuďmi na okraji spoločnosti, chudobou. A v tom filme nič nie je. Snažili sme sa jej nejako presvedčiť, že ten film rozpráva svoj vlastný príbeh. V podstate neexistuje žiadny objektívny pohľad na čokoľvek, ak to beriete týmto spôsobom," vysvetlil.

O tom, s čím nebola úplne spokojná, porozprávala aj exprezidentka. „Výsledný film vnímam ako autorovu výpoveď o časti udalostí, pri ktorých bol blízko. Samozrejme, žiadny film nemôže postihnúť životnú realitu v celej jej šírke a hĺbke, a obzvlášť v tak turbulentných rokoch, ako predstavoval môj mandát,“ uviedla Zuzana Čaputová. Režisér si podľa nej zvolil svoj prístup a vybral deje a príbehy, ktoré zobrazujú možno tú temnejšiu časť reality, a tak môže film vyznievať depresívne. „Občas umelecký prístup znamenal aj posun v čase, napríklad keď v závere filmu hovorím o neistote, pričom je to výpoveď ešte z roku 2019 potom ako som sa dozvedela diagnózu mojej dcéry. Rešpektujem prístup autora, musím však dodať, že realita bola širšia a pestrejšia. Obsahovala aj veľa pozitívnych vecí, ľudí, javov. Aj takých, ktoré dávajú väčšiu nádej,“ dodala.