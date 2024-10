Čerpanie nových eurofondov je na úrovni asi jedného percenta

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko v programovom období 2021 - 2027 zatiaľ vyčerpalo v rámci piatich programov 149,62 milióna eur zo zdrojov EÚ. Predstavuje to čerpanie na úrovni 1,17 %. Pre Program Slovensko boli vyčerpané prostriedky vo výške 144,59 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 1,15 %. Vyplýva to z Informácie o čerpaní fondov EÚ k 30. septembru 2024, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

"Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 1,55 miliardy eur sa bude prvýkrát odpočtovať k 31. decembru budúceho roka (s výnimkou Programu Rybné hospodárstvo 2021-2027). Na základe stavu ku koncu septembra je potrebné na úrovni platobného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 1,42 miliardy eur," uviedol rezort.

archívne video

Slovensko má najhoršie čerpanie eurofondov spomedzi krajín V4 (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Program Slovensko je programom s najvyššou alokáciou, a to vo výške 12,59 miliardy eur. Vyčerpané boli prostriedky vo výške 144,59 milióna eur. Pre splnenie prvého míľnika vo výške 1,54 miliardy eur je potrebné do konca budúceho roka schváliť na úrovni platobného orgánu výdavky v minimálnej výške 1,41 miliardy eur. V rámci starého programového obdobia 2014 - 2020 boli z desiatich operačných programov schválené prostriedky vo výške 15,583 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 107,46 %.