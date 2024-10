Plateniu novej dane sa dá elegantne vyhnúť: Odborník prezradil drobnú fintu! Ušetrí vám stovky eur

(Zdroj: Getty Images)

Ako upozornil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál na sociálnej sieti, novú daň z finančných transakcií bude platiť každá fyzická osoba - podnikateľ, teda aj každý živnostník - v prípade, ak bude robiť debetné platby zo svojho transakčného účtu. Zároveň však dodáva, že hoci to v zákone medzi výnimkami nenájdete, nová daň z finančných transakcií sa v praxi nedotkne "fiktívneho" živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky. „Aj on si síce musí v banke založiť transakčný účet, na ktorý bude inkasovať svoje tržby od svojho ´maskovaného´ zamestnávateľa. Čudoval by som sa mu ale, keby z tohto transakčného účtu vykonával nejaké svoje platby - ktoré by boli zaťažené transakčnou daňou…,“ povedal.

Poukázal pri tom na skutočnosť, že ak si takýto živnostník uplatňuje paušálne výdavky, nemá žiaden dôvod svoje prípadné výdavky účtovať ani evidovať, pretože zákon mu to neprikazuje. „V podstate ako ´fiktívny´ živnostník aj tak žiadne výdavky, teda ani žiadne platby, mať nebude. Ak by predsa nejaké výdavky mal, svoje prípadné nákupy spojené s podnikaním môže pokojne robiť zo svojho bežného účtu - bez DFT-čky,“ dodal s tým, že prevod prostriedkov z transakčného účtu na súkromný účet v rámci tej istej banky daňou zaťažený nebude.

Daň z bankových transakcií je súčasťou konsolidačného balíčka. Pôvodným zámerom ministerstva financií bolo, aby sadzba dane z transakcií bola na úrovni 0,35 percenta, maximálne však vo výške 30 eur za transakciu. Výber hotovosti mal podliehať dani vo výške 0,7 percenta. Nakoniec však došlo k zmene a daň z finančných transakcií sa zvýšila na 0,40 percenta. Maximálna výška sa tiež posunula z 30 eur na 40 eur. Výbery hotovosti majú byť stanovené na úrovni 0,8 percenta. Konsolidačný balíček už schválil parlament, momentálne sa čaká na to, či ho podpíše prezident Peter Pellegrini. Ten už naznačil jeho možné vrátenie, avšak nie pre transakčnú daň, ale opatrenia týkajúce sa platov zdravotníkov.