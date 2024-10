Analytik si posvietil na rozpočet: Tvrdá kritika, hovorí o ďalšom míňaní! Jednu vec ale vyzdvihol

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Ladislav Kamenický sa vyjadruje ku konsolidačným opatreniam (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Meravý poukázal na to, že v samotnom návrh rozpočtu je uvedené, že celkové výdavky verejnej správy majú na budúci rok vzrásť na 66,5 miliardy eur, čo je o 5,2 miliardy eur viac než tento rok. „Príjmy majú narásť ešte viac: o 6,1 miliardy na 59,9 miliardy eur. Celková miera prerozdeľovania sa má takisto zvýšiť: verejné výdavky vyjadrené v pomere k veľkosti ekonomiky vzrastú z tohtoročných 46,8% HDP na 47,5% HDP. Takýto nárast výdavkov nie je prejavom konsolidácie, ale skôr ďalšieho míňania,“ uviedol.

Napriek schválenému balíku opatrení za 2,7 miliarde podľa neho klesne deficit len o necelú miliardu eur, teda o približne 1% HDP. „Je zrejmé, že mimoriadne silné zvyšovanie daní nebolo nevyhnutné na konsolidáciu verejných financií, ale že v prevažnej miere slúži na financovanie iných priorít vlády,“ odkázal.

(Zdroj: MESA10)

Slovensko bude podľa jeho slov v roku 2025 dosahovať ešte vyššiu mieru prerozdeľovania než počas covidovej pandémie. „Tá si vo všetkých štátoch vyžiadala dočasný nárast verejných výdavkov, čo súviselo s potrebou udržania zamestnanosti vo firmách, ale aj s nevyhnutným nárastom výdavkov na zdravotníctvo. Po odznení kríz by však výdavky mali automaticky klesnúť a s nimi by mali klesnúť i deficity. Na Slovensku sa to žiaľ nedeje,“ konštatuje Meravý.

Výrazný nárast výdavkov sme mali ešte v roku 2023 vďaka pomerne štedrému nastaveniu energopomoci. Tá pomohla v danom roku na Slovensku udržať rast ekonomiky o 1,6%, zatiaľ čo ostatné štáty v regióne upadli vplyvom prudkého nárastu cien energií do recesie. Podstatné však podľa analytika je, že táto energopomoc bola len dočasná a sčasti preplatená z eurofondov. „Keďže ceny energií poklesli, budúcoročný rozpočet počíta s pomocou už len vo výške 235 miliónov eur. Pričom vláda dokonca vraví, že na ňu pôjde napokon iba 100 miliónov. To je len zlomok nákladov, ktoré štát vynakladal na energopomoc v predošlých rokoch (2,2 miliardy eur v roku 2023 a 1,2 miliardy eur v roku 2024). Nebyť rozšafnej politiky súčasnej vlády, deficit verejných financií by bol len vďaka znižovaniu energopomoci klesol za dva roky o takmer dve miliardy eur sám od seba,“ uviedol.

(Zdroj: MESA10)

Pripomenul tiež zámer premiéra Robert Fica výrazne zoštíhliť úradnícky aparát. Skončiť mohla až tretina vládnych úradníkov. Avšak predložený návrh rozpočtu na budúci rok počíta s nárastom celkovej zamestnanosti vo verejnej správe zo 442- tisíc na 447-tisíc zamestnancov.

Pozitívom je viac peňazí do školstva

Meravý však niektoré časti aj vyzdvihol. Pozitívom je podľa neho medziročné zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o jednu miliardu eur. Zďaleka najväčší nárast o 2,8 miliardy eur však zaznamenáva kapitola financií, z čoho drvivú väčšinu zhltne Všeobecná pokladničná správa. Tá narastie z 5,2 miliardy na 7,8 miliardy, čo je nárast o 2,6 miliardy eur. „Táto suma akoby z oka vypadla hodnote konsolidačného balíčka! Na čo teda pôjdu dodatočné 2,6 miliardy eur daňových poplatníkov?,“ pýta sa.

(Zdroj: MESA10)

„Už minulý rok bolo potrebné zvyšovať dotáciu Sociálnej poisťovni o 1,1 miliardu eur, kvôli zvyšovaniu trinástych dôchodkov. Tento rok však rastú aj výdavky na financovanie Európskej únie (+265 miliónov eur), výdavky na správu štátneho dlhu (+382 miliónov eur) a rozpočtové rezervy (+338 miliónov eur). Najväčší nárast o 1,6 miliardy je nenápadne zaúčtovaný ako správa ostatných výdavkov´. Tieto výdavky zahŕňajú napríklad chystané odmeny pre štátnych zamestnancov. Najväčšia položka - až 750 miliónov eur - je vyčlenená na za účelom ´rekapitalizácie spoločností s majetkovou účasťou štátu´,“ zosumarizoval. „Budúci rok sa teda daňoví poplatníci budú cez vyššie dane skladať predovšetkým na spolufinancovanie európskych fondov, rastúce splátky štátneho dlhu, odmeny pre rozrastajúcu sa armádu štátnych zamestnancov, zachraňovanie štátnych firiem a akési záhadné ´rozpočtové rezervy´. Ak chcela vláda týmto rozpočtom naznačiť, že daňoví poplatníci sa vyššími daňami skladajú na bujnejúci štátny aparát, lepšie to ani nemohla napísať," kritizuje. Pokiaľ vláda nezačne v blízkej budúcnosti seriózne šetriť, verejné výdavky podľa neho budú v najbližších rokoch dosahovať 47% HDP.

(Zdroj: MESA10)

Najhorší z celej V4

Meravý pripomenul aj septembrové upozornenia MESA 10, že Slovensko nie je daňovo konkurencieschopné a vládny balíček zvyšovania daní situáciu ešte viac zhorší. „Podľa prognóz Európskej komisie z mája tohto roku malo Slovensko v roku 2025 dosiahnuť ekonomický rast 2,9%, teda menej než Maďarsko (3,5%) a Poľsko (3,4%), ale aspoň nepatrne viac než Česko (2,8%). Už v tejto prognóze situácia nevyzerala bohvieako dobre,“ uviedol.