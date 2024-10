ŠKANDÁL Túžili po lepšom živote, lekári im zbabrali operácie! Obvinenia na prestížnu kliniku sa množia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Množstvo pacientov sa rozhodlo navštíviť známu sieť očných lekárov iClinic plus, aby konečne mohli prestať nosiť okuliare a začať lepší život. Ani vo sne by im však nenapadlo, že im lekári zbabrú operácie. Obvinenia na známu kliniku iClinic plus sa neustále množia.

Množstvo pacientov s túžbou po lepšom živote vyhľadalo známu sieť očných kliník iClinic plus. To, čo sa však zdalo, ako splnenie sna, sa razom premenilo na nočnú moru. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pred dvomi rokmi zaznamenal enormný nárast podnetov na túto kliniku. Vo väčšine išlo o pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. K druhej polovici augusta tohto roka ich podľa portálu sme.sk bolo až 76 z toho 34 uznal úrad ako opodstatnené. Niektoré ešte stále preverujú. V porobnaní s inými očnými klinikami ide o niekoľkonásobne väčšie množstvo podnetov.

To však nie je to najhoršie. Množstvo lekárov, ktorí pracovali alebo pracujú v iClinic plus, čelí dokonca obvineniam z prečinu ublíženia na zdraví. V súčasnosti ich je už päť. Tri z nich má na krku dokonca šéf a spolumajiteľ siete iClinic plus Ivo Ďurkovič. Tretie obvinenie bolo proti nemu vznesené prvého októbra v súvislosti s pacientkou Ľubicou Sedlákovou z Malaciek.

Ľubica vyhrala operáciu v súťaži na sociálnej sieti, tešila sa, že dostala perfektný darček k svojím 40. narodeninám. „Chcela som lepší životný komfort,“ hovorí pre portál. Operáciu podstúpila v marci 2019 kvôli krátkozrakosti, pre ktorú dlhé roky nosila kontaktné šošovky. Namiesto lepšieho života sa jej však začala vydúvať rohovka. „Prestala byť rovná, čo mi spôsobovalo nerovnosť videnia,“ vysvetľuje pacientka. Dôvodom tohto stavu bol astigmatizmus, čo je referenčná chyba, ktorá spôsobuje nepresné zaostrenie svetla na sietnici.

Jej stav sa neustále zhoršoval, a preto po trištvrte roku podstúpila na klinike ďalšiu operáciu. Zákrok, ktorý jej mal spevniť rohovku, bol už vykonaný správne. Napriek tomu sa jej však podľa jej slov nevrátil zrak do stavu, ako bol pred operáciou. S poškodenými rohovkami na oboch očiach sa už nedalo nič robiť a iní oční lekári jej povedali, že ďalšiu operáciu už podstúpiť nemôže. "Videnie už nie je také ostré a kvalitné. Pociťujem rozdiely vo videní, stačí, že je šero. Očný komfort sa mi výrazne zhoršil,“ opisuje Sedláková, ktorej prípad sa vyšetruje už dva roky. Ďurkovič sa k tretiemu obvineniu nevyjadril a odkázal na svojho právnika. „So vzneseným obvinením nesúhlasíme. Vo veci vidíme odborné aj procesné pochybenia. Do rozhodnutia o sťažnosti, ktorú sme podali, sa nebudeme vyjadrovať,“ povedal Ďurkovičov advokát.

Obvineniu čelí aj primárka

Okrem šéfa siete iClinic plus má vážnym obvineniam čeliť aj vysokopostavená lekárka, a to primárka kliniky oftalmológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave Jela Valášková. Tú podľa portálu sme.sk obvinil bratislavský policajný vyšetrovateľ Dominik Usačev 18. septembra z prečinu ublíženia na zdraví v prípade Silvie Gogolovej z Kráľovej nad Váhom pri Šali, ktorú mala lekárka operovať pre troma rokmi.

Univerzitná nemocnica, kde dnes pracuje, o prípade nemá informácie. "Univerzitná nemocnica Bratislava nemá vedomosť o vznesenom obvinení na pani primárku Valáškovú,“ poznamenala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Portál sme.sk však má upovedomenie o obvinení primárky k dispozícii. Podľa Kliskovej však nemocnica zrejme nemá bližšie informácie k obvineniu preto, lebo k nemu nedošlo v štátnej nemocnici, ale na očnej klinike Veni vidi, ktorá patrí pod sieť iClinic Plus.

Silvia podstúpila operáciu ešte v prvej polovici októbra 2021. „Išla som na korekciu zraku,“ hovorí pacienta. Túžila po tom, že sa konečne zbaví okuliarov na blízko a bude môcť riadiť vysokozdvižný vozík v sklade, kde pracuje, aj bez nich. Namiesto toho sa však hneď po operácii ukázali prvé komplikácie. „Keď mi operovala ľavé oko, strašne ma to bolelo. Spýtala som sa jej, či je to normálne. Povedala mi, že áno a treba to vydržať,“ spomína pacientka. Už na tretí deň po operácii sa jej stav rapídne zhoršil. Úplne jej odchádzal zrak a mala pocit, akoby videla cez mliečne sklo. Urgentne preto kontaktovala kliniku. Primárku navštívila v ružinovskej nemocnici, kde pracuje. „Povedala mi, že sa mi do oka počas operácie mohlo niečo dostať alebo niečo mohlo byť na šošovke," skonštatovala Silvia.

Po vyšetrení podstúpila ďalšiu dvojhodinovú operáciu, po ktorej zostala v nemocnici dva týždne. Keď ju prepustili, tak sa jej stav zlepšil, avšak posun bol minimálny. Kým pred druhým zákrokom nevedela vôbec rozoznať počet prstov, po ňom už videla aspoň obrysy a dokázala ich tak spočítať. Tretíkrát pacientku operovali v máji 2022. „Videnie sa trochu zlepšilo. Videla som o niečo ostrejšie,“ opisuje mierne zlepšenie. Napriek tomu však podľa nej stále nevidí tak, ako keď potrebovala len okuliare. „Vidím rozmazane, mám bolesti a stále mám pocit, akoby som mala niečo v oku,“ opísala Silvia svoj aktuálny stav.

Polícia vedie viacero trestných stíhaní v súvislosti s nepodarenými operáciami na spoločnosť iClinic. V prípade herečky Michaely Szöcsovej známej zo seriálu Kutyil, s. r. o., ktorá po operácii takmer oslepla, už padla aj obžaloba na lekára Mariána Šaláta, ktorý ju operoval. za prečin ublíženia na zdraví hrozí trest šesť mesiacov až dva roky väzenia.