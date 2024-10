Expert na zahraničné vzťahy Duleba o návšteve Fica na Ukrajine: Premiéra chváli, ale malo to jednu trhlinu!

Alexander Duleba (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Poukázal na to, že obe krajiny majú iný politický systém, pričom na Slovensku má vláda v štruktúre moci iné postavenie ako na Ukrajine. Výsledky rokovaní premiérov krajín preto podľa jeho slov aj tak musia na ukrajinskej strane prejsť prezidentskou kanceláriou, a teda neexistuje garancia, že to, na čom sa premiéri dohodli, bude schválené v rovnakej podobe. "Bezprostredný kontakt nášho muža číslo jeden vo výkone moci, čo je predseda vlády, a ukrajinského, čo je prezident, by bol užitočný a chýba mi tam," povedal.

archívne video

Budeme podporovať všetky mierové iniciatívy na Ukrajine, hovorí Robert Fico (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

To, že Fico nerokuje priamo so Zelenským, je podľa neho kvôli ľuďom, ktorí premiérovi radia vo veciach vnútornej politiky. "Vzhľadom na to, akú skupinu elektorátu na Slovensku oslovil, že asi by si to nevyhodnotili ako pozitívny signál pre ten elektorát, vedome spustili úroveň kontaktov na komunikáciu čisto medzi vládami," dodal.Obraz Slovenska na Ukrajine je podľa vyjadrení analytika rôzny. Podotkol, že Ukrajinci vnímajú všetky Ficove vyjadrenia, na ktoré reagujú podobne citlivo ako na vyjadrenia maďarského premiéra Viktora Orbána. Avšak každý, kto rozumie bilaterálnym vzťahom Slovenska a Ukrajiny, podľa neho rozumie rozdielu v prístupe týchto krajín.

(Zdroj: TASR/František Iván)

Duleba dodal, že v ukrajinských médiách aj v spoločnosti rezonuje občianska zbierka Munícia pre Ukrajinu. "Lebo je to protiklad, že počujú jednu rétoriku zo strany vlády a potom podporu samotnej spoločnosti. (...) Skutočne je to významná časť momentálne pozitívneho obrazu Slovenska v širokej ukrajinskej spoločnosti. (...) Ukrajinci rozumejú aj na tomto príklade, že nemôžu prístup Slovenska zredukovať na niektoré vyhlásenia našich čelných predstaviteľov. Lebo tým rečiam o mieri, ktorý by znamenal kapituláciu Ukrajiny, naozaj nerozumiem," dodal.

Myslí si, že Slovensko sa stalo z hľadiska výroby munície výrazným hráčom pri podpore Ukrajiny v obrane proti ruskej agresii. "Ak sa podarí tento rok dodať na Ukrajinu jeden milión nábojov, tak asi 200.000 bude zo Slovenska. Podiel v tom je relevantný a to Ukrajinci vidia a životne to potrebujú a veľmi oceňujú," vysvetlil. Vzťahy Slovenska a Ukrajiny by neoznačil za nadštandardné. "Chcú mať s nami taký vzťah, lebo potrebujú vojenskú podporu, a tú im ponúkame, lebo sme lídrom vo výrobe munície," skonštatoval analytik. Nový podnik na výrobu munície podľa neho na Slovensku vznikne, pretože krajina má na to dobrú infraštruktúru a možnosti.Analytik zároveň ocenil premiéra za ponuku Ukrajine, že Slovensko zorganizuje tematickú konferenciu k otázke jadrovej bezpečnosti. Slovensko podľa neho má čo ponúknuť Ukrajine a rovnako ona nám.