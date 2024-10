Polícia bije na poplach! Zaznamenala množstvo vlámaní: Pátra po týchto mužoch na FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Polícia obyvateľov varuje, že za posledné obdobie zaznamenali zvýšený počet vlámaní do bytov v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Ľudí prosia o pomoc. Nepoznáte týchto mužov?

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenali za september a október 2024 zvýšený počet prípadov krádeží vlámaním sa do bytov v bratislavskej mestskej časti Petržalka. "Podľa doposiaľ zistených informácií vo všetkých prípadoch neznámi páchatelia sofistikovaným spôsobom prekonali bezpečnostné zámky s plochým kľúčom. Taktiež na viacerých vstupných vchodoch do bytových domov, kde sa nachádzali vykradnuté byty boli prelepené magnety zabraňujúce neoprávnenému vniknutiu do obytného domu, čím tzv. DEK systém znefunkčnili," poznamenala bratislavská polícia.

Konkrétne išlo o lokality Ľubovnianska ulica a jej okolie, Jasovská ulica a jej okolie, Ševčenkova ulica a jej okolie a Turnianska ulica a okolie. Polícia preto ľudí prosí o pomoc s pátraním po troch mužoch, ktorí by svojimi vedomosťami mohli napomôcť pri objasnení týchto skutkov. "Akékoľvek informácie k ich súčasnému pohybu alebo pobytu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj," priblížila polícia.

Zároveň ľudí prosí, aby zvýšili svoju všímavosť a boli opatrní. "Odporúčame nasledovné: Osoby, ktoré nepoznáte v žiadnom prípade nevpúšťajte do vnútorných priestorov bytových domov. Dôkladne si skontrolujte vstupné dvere do bytových domov, v prípade ak nájdete podozrivé prelepenie magnetov, ihneď volajte políciu na čísle 158. Všímajte si neznámych ľudí, ktorí sa pohybujú v spoločných vnútorných priestoroch bytových domov. Pri plánovaní dlhšej neprítomnosti nenechávajte v byte šperky, hodinky a cennosti, pretože práve tieto veci boli odcudzené neznámym páchateľom v prípadoch, ktoré sa stali na území Bratislavy," dodali muži zákona.