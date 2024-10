A je to tu znova! SNS tlačí na Dolinkovú, kopla si aj do prezidenta Pellegriniho: Odkaz pre konsolidačný balíček

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – SNS tlačí na Zuzanu Dolinkovú. Ministerka zdravotníctva by sa mala podľa národniarov bezodkladne stretnúť so zástupcami zdravotníckych odborov na čele s Petrom Visolajským, ako aj iných združení v zdravotníctve. Zároveň však poslali odkaz aj do Prezidentského paláca.

Prezident Pellegrini po stretnutí so zdravotníkmi vyzýva vládu na rokovanie ku konsolidácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa Slovenskej národnej strany je nepredstaviteľné, že za celý kalendárny rok nemala Zuzana Dolinková žiadne stretnutie s tými predstaviteľmi, ktorých v utorok prijal prezident Peter Pellegrini. „Zuzana Dolinková zotrváva v pozícii ministerky zdravotníctva a je povinná si vypočuť návrhy, ktorými dokážeme usporiť finančné zdroje v zdravotníctve. Jedná sa konkrétne o centrálny nákup liekov ako aj o pasportizáciu zariadení CT a mnohých iných výdavkov, kde v zdravotníctve utekajú peniaze,“ uviedla SNS.



Dolinková podľa nich „stratila“ vo funkcii ministerky zdravotníctva rok. „Ak bude dlhodobo ignorovať názory stavovských organizácií, je plne zodpovedná ona ako aj tí, ktorí ju nominovali za to, v akom stave je zdravotníctvo. Za jeden kalendárny rok nepredložila žiadne riešenie,“ uviedli národniari.

SNS tiež zobrala na vedomie vyhlásenie prezidenta o vrátení konsolidačného balíka. Dodali však, že by Peter Pellegrini nemal zabúdať na to, že on, ešte ako šéf strany Hlas-SD, nominoval Zuzanu Dolinkovú do funkcie zdravotníctva a tak podľa nich nesie plnú zodpovednosť. „V prípade, že prezident SR vráti konsolidačný balík, ponesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré Slovenskej republike vzniknú na kapitálových trhoch. Veríme, že prezident SR prestane s útokmi do vlády Roberta Fica a bude sa sústrediť na svoje protokolárne povinnosti, a nebude nahrádzať prácu Zuzany Dolinkovej. Je najvyšší čas, aby návrhy, ktoré prednášajú odborári ministerka vypočula a realizovala ich v podobe úkonov najmä vo VšZP,“ odkázali.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini pohrozil vrátením časti balíčka

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v piatok informovala, že podáva demisiu. Zdôvodnila to tým, že necíti podporu na presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Včera sa stretla s prezidentom Petrom Pellegrinim, ten však zatiaľ Dolinkovej demisiu prijať odmieta, urobiť tak chce až po tom, ako bude oznámené meno jej nástupcu. Dovtedy má Dolinková pokračovať v práci.

Zároveň sa Pellegrini stretol včera popoludní so zástupcami zdravotníkov, ktorí nie sú spokojní s konsolidačnými opatreniami schválenými parlamentom, ktoré sa týkajú ich platov. Po zhruba 2,5 hodinovom stretnutí prezident predstúpil pred novinárov a vyhlásil, že vláda by mala najbližšie dni využiť na rokovania so zdravotníkmi. Ak sa veci nikam nepohnú, pohrozil, že časť konsolidačného balíčka vráti do parlamentu. Zdravotníci po stretnutí krok prezidenta ocenili, naopak, vládu skritizovali za to, že ani s jednou zo zúčastnených organizácií doteraz o konsolidácii v sektore nerokovala.