Je to oficiálne: Chrípková sezóna je definitívne tu! Odborníci očakávajú veľa chorých, TOTO sú odporúčania

BRATISLAVA - Tohtoročná chrípková sezóna si dala poriadne načas a epidemiológovia a hygienici už potvrdili, že sa pre tento rok oficiálne začala. Podľa odhadov by mala trvať až do mája a odborníci očakávajú obrovské množstvo chorých. V súčasnosti je situácia najhoršia v Bratislavskom kraji. Odborníci preto odporúčajú ľuďom, aby sa dali zaočkovať.

Počasie je čoraz nevyspytateľnejšie, chladnejšie, a to znamená jedno - pribúda aj chorých. Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva potvrdili, že oficiálne začala chrípková sezóna na severnej pologuli, a to od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka. Podľa odhadov odborníkov bude pretrvávať do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka (začiatok októbra až začiatok mája).

"Priebeh chrípkovej sezóny na severnej pologuli (a teda aj na Slovensku) sa obvykle odhaduje aj s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípke a jej podobných ochorení (CHPO) na južnej pologuli. Tam sa totiž chrípková sezóna prekrýva s “európskymi” letnými mesiacmi a zväčša vrcholí v auguste," vysvetlili z Úradu verejného zdravotníctva.

Ako epidemiológovia z Úradu verejného zdravotníctva upozornili, chrípka je veľmi časté a vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré sa vyznačuje jasnými príznakmi, ako je horúčka nad 38 stupňov Celzia, zimnica, bolesť hrdla, suchý dráždivý kašeľ, bolesť svalov, hlavy a kĺbov a silná únava a celková vyčerpanosť. Príznaky nastupujú náhle a sú intenzívne, pričom môžu pretrvávať až dva týždne.

V žiadnom prípade sa ju nesnažte "prechodiť"

"Liečba chrípky je v kompetencii lekárov. V žiadnom prípade by sa nemala “prechodiť”, treba ju vyležať doma a postupovať podľa pokynov lekára. Jej liečba sa zameriava predovšetkým na tlmenie príznakov ochorenia. Spočíva napríklad v podávaní liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy, proti zápalu dýchacích ciest a podobne. Liečbu môžeme podporiť pitím bylinkových čajov a dbaním na dostatočný príjem tekutín, podávaním ľahšie stráviteľných jedál, vyšším príjmom vitamínov, najmä v ovocí a v zelenine," dodali odborníci s tým, že antibiotiká sa pri nekomplikovanom priebehu chrípky bežne nepoužívajú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú. Ide pritom o ochorenie, ktoré môžu sprevádzať aj komplikácie a vo vážnych prípadoch spôsobiť aj smrť. Najohrozenejšími skupinami sú pritom starší ľudia, tehotné ženy, deti do päť rokov a ľudia s chronickým ochorením alebo s oslabenou imunitou, pretože majú väčšiu pravdepodobnosť závažného priebehu chrípky s rizikom závažných komplikácií.

Najúčinnejšou prevenciou je podľa odborníkov očkovanie. "Očkovanie môže zabrániť ťažkému priebehu chrípky u jednotlivcov, nárastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia na chrípku, a tým aj nadbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému. V prípade vzniku epidémií chrípky je práve očkovanie kľúčovým opatrením, ktorým je možné zabrániť nežiaducim dopadom chrípky na rizikové skupiny obyvateľov, akými sú seniori, malé deti, tehotné ženy, osoby s chronickými ochoreniami a podobne," vysvetlili. Ochrana pred chrípkou - protilátky - sa v tele vytvárajú 2 až 3 týždne po očkovaní. Dôležité je vytvoriť si dostatočné množstvo protilátok proti chrípkovému vírusu skôr, ako sa chrípka začne šíriť v komunite.

Preto odborníci odporúčajú dať sa zaočkovať proti chrípke v priebehu októbra až do konca novembra, aby ochranný účinok vakcíny vydržal počas celej chrípkovej sezóny. V nevyhnutných prípadoch je možné očkovať aj v neskorších mesiacoch, dokonca aj v prípade, ak prebieha epidémia chrípky. Treba však sledovať svoj stav - očkovanie by ste mali odložiť, ak pociťujete príznaky chrípky alebo prechladnutia. Očkovanie pritom odporúčajú ľuďom starším ako 59 rokov, ale aj pacientom s chronickými chorobami, tehotným ženám a ženám plánujúcim tehotenstvo, zamestnancom kritickej infraštruktúry, ale aj malým deťom vo veku od 6 mesiacov do troch rokov, kedy vzniká najvyššie riziko vážnych komplikácii.

V súčasnosti poznáme 4 typy vírusu chrípky - A, B, C, D. Na ochoreniach sa počas chrípkovej sezóny každoročne spravidla podieľajú predovšetkým typy A a B. Rozdiely medzi nimi sú jednoduché - typ A má pandemický potenciál pre svoju značnú premenlivosť. Rizikovými skupinami, všeobecne platnými pre akýkoľvek typ chrípky, sú seniori, malé deti, tehotné ženy, osoby s chronickými ochoreniami a podobne. Vírusy chrípky B sú oveľa stabilnejšie. Vyvolávajú skôr zriedkavé ochorenia, prípadne epidémie menšieho rozsahu predovšetkým v detských kolektívoch. Typ C vyvoláva len sporadické (zriedkavé) ochorenia. U ľudí sú rizikovou skupinou malé deti, pričom priebeh je veľmi mierny, nespôsobuje epidémie. Najčastejšie prebieha podobne ako prechladnutie. Vírusy typu D primárne postihujú dobytok a prenášajú sa na iné zvieratá, ale nie je známe, že by infikovali ľudí a spôsobili u nich ochorenie.

Ako sa u nás vyvíja chrípková sezóna?

V 40. kalendárnom týždni 2024, teda v uplynulom týždni bolo hlásených 50 762 akútnych respiračných ochorení (ARO). Ide o chorobnosť takmer 2-tisíc ľudí na 100-tisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom (teda posledným septembrovým) stúpla o 2 %, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 746,2 chorých na100-tisíc osôb. Komplikovaný priebeh ochorení sa objavil u 1634 pacientov, ide o 3,2 percenta všetkých chorých na akútne respiračné ochorenia.

"Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (892). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (489) a pneumónie (253). Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji," upozornili epidemiológovia. Z dôvodu vysokého podielu chorých bolo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 40. kalendárnom týždni 2024 hlásené spolu v 14 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o deväť materských škôl (tri v Prešovskom kraji, dve v Košickom kraji, dve v Nitrianskom kraji, po jednej v Žilinskom kraji, Trnavskom kraji) a päť základných škôl (tri v Prešovskom kraji, po jednej v Košickom kraji a Nitrianskom kraji).

A aká bola predchádzajúca chrípková sezóna?

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sme v chrípkovej sezóne 2023/2024 zaznamenali miernejšiu aktivitu chrípky. Prvý výrazný vzostup chorobnosti sme evidovali od 47. kalendárneho týždňa 2023 s maximom v 50. kalendárnom týždni, teda týždeň pred začiatkom vianočných prázdnin.

"Druhý prudší nárast chorobnosti nastal v závere vianočných prázdnin a hlavne v nasledujúcich týždňoch po návrate detí do škôl a škôlok. Konkrétne sme nárast chorobnosti zaznamenali od 1. kalendárneho týždňa 2024 s dosiahnutím maxima v 5. kalendárnom týždni 2024, kedy ochorelo 70 633 ľudí (vtedy bola chorobnosť najvyššia - 2850/100 000 osôb). Následne chorobnosť postupne klesala. Úrady verejného zdravotníctva počas chrípkovej sezóny 2023/2024 evidovali lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie Slovenskej republiky. Celoštátnu chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali. V chrípkovej sezóne 2023/2024 sme celkovo zaznamenali štyri zatvorené zariadenia pre deti do troch rokov, 1 184 zatvorených materských škôl, 780 základných škôl a 30 stredných škôl. Najviac zatvorení sme evidovali v 5. kalendárnom týždni 2024 s počtom 370 zariadení," uzavreli hygienici.

