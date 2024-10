Analytici o konsolidačnom balíčku: TEJTO časti tlieskajú! Dáva to zmysel, majú však jedno ALE...

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Podľa analytikov by zmeny týkajúce sa daňového bonusu nastali aj tak a boli by dokonca ešte zásadnejšie, ako tie, ktoré nakoniec nastanú v dôsledku opatrení z konsolidačného balíčka. Bez konsolidačného balíka by podľa nich došlo k tomu, že deti do 15 roku by dostali od budúceho roka namiesto 140 eur len 100 eur. Deti medzi 15-18 rokom by dostali namiesto 140 eur len 50 eur a deti medzi 18-25 rokom by dostali od roku 2025 50 eur tak, ako aj doteraz. Štátna pokladnica by tak ušetrila aj bez konsolidačných opatrení takmer pol miliardy eur.

Po konsolidačných opatreniach bude však usporená suma iná. Škrtnutie peňazí pre kategóriu 18-25 rokov usporí zhruba 100-miliónov ročne. Zároveň tiež boli znížené hranice mzdy potrebnej na čerpanie daňového bonusu. Pri 2 deťoch do 15 rokov a 1 medzi 15-18 rokom dostane rodič pri hrubej mzde 700 eur vyše 800 eur čistého. Pre pracovný trh je to podľa nich pozitívne. „Ale táto pomoc pracovnému trhu bude stáť peniaze a vykompenzuje škrt daňového bonusu pre 18-25 ročných,“ dodali.

POČTY-DOPADY-RODINY-KONSOLIDÁCIA-OK? Asi všetky prepočty “ozdravovania verejných financií” rátajú dopady novej štruktúry... Posted by Dáta bez pátosu on Saturday, October 5, 2024

Pripomenuli, že daňový bonus a rodinné prídavky tak, ako ich zaviedli predošlé vlády Igora Matovič a Eduarda Hegera, stáli miliardy. „Odniesli si to priamo samosprávy, ktorým to čiastočne vláda kompenzovala transferom časti dane z príjmov právnických osôb (2x po 330 miliónov eur)," uviedli. Kamenického úpravy preto podľa analytikov dávajú zmysel. Mladí ľudia nad 18 rokov si totiž podľa nich vedia privyrobiť, navyše odvody pri brigáde sú minimálne, inak povedané, 50 eur, teda sumu, ktorá už po novom na nich rodina nezíska prostredníctvom daňového bonusu, vedia v relatívne krátkom čase zarobiť hocikde.

Na druhej strane posunutie čerpania daňového bonusu aj do nižších hodnôt mzdy či odmeny umožní rodičom ísť do práce na čiastočný úväzok a dostať bonus 100 eur na 1 dieťa. Víťazom budú s benefitom vyššieho transferu dane z príjmov fyzických osôb a SZO aj spomínané samosprávy. „V podstate tejto časti balíka zatlieskame,“ odkázali vláde. Dodali však, že sa to dalo urobiť aj lepšie, jednoduchšie a aj s podporou rodín bez detí do 15, respektíve 18 rokov.