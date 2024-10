Smutný pohľad na maslá v obchodoch: Ich cena rastie raketovým tempom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ceny masla dosahujú v poslednom období svoje maximá a vyzerá to tak, že ani zďaleka nie sú v raste cien na konci. Kým ešte na konci augusta sme za balenie 250-gramového masla platili v priemere 2,5 eura, teraz už aj to najlacnejšie je výrazne drahšie. Komoditný analytik však nemá pre spotrebiteľov dobré správy.

Malo je jednou zo základných potravín, bez ktorej sa mnohí nezaobídu. Gazdiné ho používajú na pečenie, väčšina populácie si s ním natiera chlieb, prípadne ho používajú do varenia. Slováci však v posledných týždňoch so smútkom v očiach sledujú, ako táto základná potravina rastie na cene. V súčasnosti aj to najlacnejšie stojí zhruba tri eurá, kým pred pár týždňami sme za 250-gramové balenie platili v priemere 2,5 eura. Známe a obľúbené značky sú na tom ešte horšie, cena pri nich atakuje 4 eurá. Informujú o tom tvnoviny.sk.

Zlom v prípade zdražovania masla nastal v máji, kedy po pozvoľnom poklese cien začalo byť maslo čoraz drahšie. Dôvodov podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej je viacero. "V Európskej únii stúpa cena surového kravského mlieka. Dôvod musíme vidieť napríklad v tom, že napríklad Taliansko výrazne viac nakupuje mlieko a celkovo v únii je menej mlieka. Cenu slovenského masla ovplyvňuje európska spotová cena mlieka a smotany. Ich ceny sa zvyšujú práve zo spomínaných dvoch dôvodov – menej mlieka v Európe a snahy niektorých krajín o vyšší nákup mlieka,“ vysvetlila Holéciová.

Výrazný prepad ceny na burze

Pred mesiacom pritom boli ceny masla na burzách na historických maximách, v súčasnosti došlo k prepadu ceny, no stále sú mimoriadne vysoké. Podľa komoditného analytika spoločnosti XTB Mareka Nemkyho je cena oproti začiatku roku vyššia o 32 percent. "Cena masla na burze sa výrazne prepadla, stále však zostáva o 32 % vyššie, ako začiatkom roka. Ceny sa dostali zo septembrových lokálnych maxím na úrovni 8000 €/t na úroveň 7300 €/t, teda takmer o 10 % nižšie. Pravdepodobne postupne dochádza ku zvýšeným predajom a nižšiemu dopytu zo strany spotrebiteľov, no žiaľ, tento trh nie je taký hlboký, že poskytuje aktuálne správy o každom tržnom pohybe," uviedol Nemky.

V súčasnosti však nastáva obdobie, kedy sa dopyt po masle prirodzene zvyšuje. Dôvodom je blížiace sa vianočné sviatky, na ktoré sa gazdiné pripravujú pečením, spotreba masla je teda vyššia, ako za bežných okolností. Aj to je dôvod, prečo sú analytici v zlacňovaní masla skeptickí. Prípadnému ďalšiemu zdražovaniu masla nahráva aj fakt, že v Európe stúpa cena surového kravského mlieka, z ktorého sa maslo vyrába. "V súčasnosti je viac ako o 10 % vyššia, ako na Slovensku, čo dáva jasný signál k tomu, že cena za surové kravské mlieko bude rásť aj na Slovensku. Zvýšená cena suroviny sa nevyhnutne bude musieť premietnuť aj do cien mliečnych výrobkov,“ podotkla Holéciová. Komoditný analytik však konštatuje, že spotrebitelia nebudú ochotní nakupovať maslá za tak vysoké ceny a budú sa obhliadať po náhradách.

Konsolidačný balíček ako symbol zdražovania

Aj z toho dôvodu si myslí, že po raste by mohlo dôjsť k stabilizácii cien. „Samozrejme, predpoklady na stabilizáciu a následný pokles tu sú. Potvrdzujú to taktiež aj burzové ceny a taktiež aj ceny, ktoré zbiera Európska komisia. Dôvodom bude pravdepodobne negatívnejší vývoj dopytu a nižšiu ochotu spotrebiteľov nakupovať maslo za takéto ceny,“ myslí si Nemky. Problémom však je, že parlament schválil konsolidačný balíček, ktorý by mohol opäť negatívne prispieť na ceny masla. „Súčasný vývoj naznačuje, že cenu masla bude naďalej negatívne ovplyvňovať jednak vývoj ceny na európskom trhu a tiež následky konsolidačného balíčka, tak ako všetky potraviny,“ podčiarkla Holéciová.

Nárast masla pritom spotrebitelia zažili relatívne nedávno, počas inflačnej krízy v roku 2022, kedy maslo bolo jednou z prvých potravín, ktorá výrazne zdražela. V tom čase stálo 250-gramové balenie masla v priemere 3,5 eura. To, aká bola priemerná cena masla v septembri, a či sa blíži k cenám spred dvoch rokov, sa z údajov Štatistického úradu dozvieme koncom októbra.