Ďalší zvrat v počasí: Čakajú nás najteplejšie dni tohto mesiaca, LETO príde do týchto častí Slovenska!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Po studenom a chladnom počasí a upršanom víkende, ktorý priniesol studený front meteorológovia avizujú, že opäť prichádza teplo. Už v priebehu tohto týždňa by teploty mohli pokojne atakovať aj tie letné, no radosť z teplých dní zrejme nepotrvá príliš dlho.

Výbežok vyššieho tlaku a tlaková výš, ktorá sa aktuálne nachádza nad Balkánom sa postupne bude presúvať smerom nad Čierne more. A práve výbežok tejto tlakovej výše bude pre naše územie znamenať slnečné a takmer letné počasie, informovalo imeteo.sk.

Od zadnej strany tlakovej výše prúdi do našej oblasti veľmi teplý vzduch. Jasné a polooblačné počasie tak už dnes môže priniesť teploty, ktoré sa budú šplhať k +20 stupňom Celzia. Naplno sa táto tlaková výš prejaví ale zajtra (8.10.) a pre Slovensko to po dlhšom čase bude znamenať najteplejší októbrový deň. Teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí od +17 do +24 stupňov Celzia a najteplejšie by malo byť na juhozápade a západe Slovenska. Na horách bude okolo +6 stupňov Celzia a na severe okolo +13 °C.

Radosť z takmer letných lúčov ale bude zrejme predčasná. Už počas stredy bude cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie nielen viac oblačnosti, ale aj zrážky. A hoci nebudú tak výrazné a studený front sa bude postupne rozpadať, chladné počasie pretrvá aj naďalej.

Prekvapením môže byť ešte tlaková níž exhurikánu KIRK, ktorý sa blíži k Európe, no pre nás to bude znamenať iba zvýšenie teplôt na +17 až +23 stupňov Celzia a juhozápadne prúdenie. A hoci teploty sa budú približovať k tým z utorka, silný vietor bude spôsobovať na pocit chladnejšie počasie. Meteorológovia zverejnili aj prvé predpovede na koniec týždňa a víkend. V našej oblasti by sa malo opäť postupne ochladzovať a tento charakter počasia zrejme vydrží až do začiatku novembra.