ŠOK Ešte nič nie je rozhodnuté! Pellegrini tvrdo skritizoval konsolidačný balíček: Nevie, či ho podpíše

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezident SR Peter Pellegrini v relácii skritizoval konsolidačný balíček. Ešte sa nerozhodol, či podpíše konsolidačný balíček. Podľa neho totiž nevydáva jasný signál o tom, čo je prioritou vlády. Očakával, že v ňom budú aj možnosti kompenzácie pre tých, ktorých sa šetrenie najviac dotkne. Jeho rozhodnutie či ho podpíše preto bude závisieť aj od toho, aké bude mať zákon dopady. Prezident to vyhlásil v diskusnej relácii televízie TA3.

"Budem sa pýtať, či ak takýto zákon podpíšem a bude mať takéto a takéto dopady, či vláda myslí na tých, ktorí nebudú môcť platiť vyššie ceny plynu alebo tých, ktorí sa dostanú do pásma chudoby. Či dostanú nejakú kompenzáciu na to, aby ich život a životná úroveň neklesla tak výrazne, že nebudú mať možnosť dôstojne na Slovensku prežiť," vysvetlila hlava štátu. Prezident zdôraznil, že zákony nemôže vetovať iba preto, že sa nepáčia časti spoločnosti či preto, že nesúhlasí s ich obsahom.

Pellegrini sa zastal Kotlára

Hlava štátu zároveň uviedla, že ak by sa vláda zaoberala správou splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, bolo by to pre ňu prekvapujúce.

archívne video

Vyjadrenie Kancelárie prezidenta SR k situácii v zdravotníctve (Zdroj: Kancelária prezidenta SR)

"No veľmi by som sa čudoval a divil, ak by vláda s veľkou vážnosťou sa mala zaoberať na svojom rokovaní tou správou, ktorú pred pár dňami zverejnil pán Kotlár," vyhlásil prezident s tým, že kabinet by sa skôr mal zaoberať praktickými problémami ako sú infraštruktúra, zdravotníctvo či školstvo. Hlava štátu podľa svojich slov dúfa, že na novom predsedovi Národnej rady SR sa koaličné strany dohodnú do konca roka.

Pri príprave konsolidačného balíčka s ministerstvom zdravotníctva komunikoval

Poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič (SaS) v relácii zopakoval postoj opozičnej strany, že prezident by mal Dolinkovej demisiu prijať čo najskôr. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyhlásil, že rezort zdravotníctva potrebuje krízového manažéra. Tvrdí, že pri príprave konsolidačného balíčka, ktorý sa dotkol aj Dolinkovej rezortu a znepokojil lekárov, s ministerstvom zdravotníctva komunikoval. Podľa Kamenického sú platy lekárov vzhľadom na Slovenskú priemernú mzdu na vyššej úrovni ako v ČR či v Poľsku.

Poslanec Viskupič reagoval, že v zdravotníctve musia nastať systémové zmeny, ktoré zabezpečia efektívnejšie fungovanie rezortu. Podľa jeho vyjadrenia mala valorizácia platov lekárov vyjsť zo vzájomnej diskusie štátu a zdravotníkov. Rovnaký postoj v tejto otázke má aj prezident Pellegrini. Zníženie valorizácie v rámci konsolidácie podľa jeho mienky nemalo byť jednostranným vládnym rozhodnutím. Opätovne zdôraznil, že problémy v zdravotníctve sú dlhotrvajúce a nemôže za ne iba jedna vláda. Poukázal, že aj iné krajiny majú s rezortom problém a snažia sa získať personál aj na Slovensku. Z krajiny tak do zahraničia odchádzajú odborníci.

O novej koncovej nemocnici v Bratislave prezident povedal, že nie je rozhodujúce, či bude stáť v Ružinove alebo na Rászochách. Podstatné pre neho zostáva, aby bol priestor na Rászochách využitý. Spomenul, že by tam mohla byť nová detská nemocnica. "Ja si myslím, že na pozadí sa dejú zaujímavé veci a možno o niekoľko týždňov bude schopný rezort zdravotníctva predstaviť aj projekt samotnej národnej detskej fakultnej nemocnice," uviedol.