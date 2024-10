Hurikán KIRK mieri do Európy! Ovplyvní to aj počasia u nás: Čo môžeme očakávať?

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/NOAA)

BRATISLAVA - Nad Atlantikom sa rozmáha nebezpečný hurikán KIRK, ktorý si to namieri do Európy. Hoci jeho sila bude postupne slabnúť, mal by ovplyvniť aj počasie u nás. Čo môžeme očakávať?

Nad Atlantikom sa začal rozmáhať hurikán KIRK, ktorý aktuálne naberá na sile a dosahuje silu až 4. kategórie. Informuje o tom portál imeteo.sk. V súčasnosti tak je priemerná rýchlosť vetra hurikánu až okolo 230 km/h. To sa však ešte môže zmeniť. V nasledujúcich hodinách by totiž mohol dosiahnuť silu až 5. kategórie a teda aj rýchlosť vetra by sa zvýšila.

archívne video

Spadnuté stromy v Bratislave po silnom vetre a dažďoch (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Dobrou správou však je, že hurikán KIRK by mal minúť všetky ostrovy a svoju silu tak naplno prejaviť len nad morom. Neskôr sa však začne presúvať do Európy, avšak postupne bude uberať na sile. Hurikán totiž postupuje smerom k severu ale v priebehu nedele sa stočí smerom na severovýchod k Európe. Zasiahnuť by mal najskôr Francúzsko a júžné Anglicko, kde môže byť veľmi silný vietor a hrozí, že napácha škody.

Podľa aktuálnych predpovedí by mal vietor dosahovať rýchlosť 120 km/h. Predpovede sa však ešte upresnia. Neskôr by mal zasiahnuť aj strednú časť Európy a tak môžeme aj na Slovensku očakávať silnejší vietor. Do akej miery však zvyšky hurikánu ovplyvnia počasie u nás nateraz nie je jasné a ukáže sa to až v priebehu víkendu.