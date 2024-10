Ako sa menia ceny potravín: V auguste sme si poriadne priplatili! Drahšie maslo aj vajcia, čo naopak zlacnelo?

(Zdroj: Getty Images)

Inflácia na Slovensku v auguste vzrástla na 2,8 % z júlových 2,6 % a priblížila sa tak k najvyšším hodnotám tohto roka. Medziročne boli vyššie ceny vo všetkých 12 odboroch, a to v rozsahu od 0,5 % v odbore dopravy do 10 % v prípade odboru vzdelávanie. Medzimesačne, oproti júlu, sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb zvýšili o 0,2 %.

Archívne VIDEO Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdí guvernér Peter Kažimír

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Podľa štatistického úradu najvýznamnejší vplyv na rast inflácie mali vyššie ceny v odbore potraviny s nealko nápojmi o 3,2 %. Spomedzi potravín malo medziročne vyššie ceny osem z deviatich skupín tovarov. Nárast cien pritom najviac ovplyvnili najmä drahšie oleje a tuky (o 14 %) a tiež vyššie ceny chleba a obilnín (o viac ako 5 %) či cukru a cukroviniek (o takmer 7 %). Ďalšie významné potravinové položky - mäso, ako aj mlieko, syry a vajcia sa medziročne zvýšili o menej ako 2 %. Lacnejšie ako vlani sa v auguste predávalo len ovocie.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Najväčší vplyv na medzimesačný rast priemerných cien mali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Oproti júlu zdraželi o 0,6 %, čo bolo výrazne viac ako priemerný medzimesačný rast cien potravín od začiatku roka. Nárast cien sa dotkol siedmich z deviatich sledovaných potravinových položiek, predovšetkým však ovocia, ďalej mlieka, syrov a vajec, ale tiež olejov a tukov, či cukru a cukrovinky. Lacnejší však bol chlieb a obilniny, ako aj zelenina. V súhrnne za osem mesiacov roka 2024 sa spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne zvýšili o 2,7 %.

Čo zdraželo a čo zlacnelo?

Kým niektoré potraviny oproti minulému roku zlacneli, iné, naopak, zdraželi. Napríklad, za ryžu v júli spotrebitelia zaplatili v priemere 1,63 eura, kým v júli to bolo 1,83 eura. Medziročne zlacnela o 5 centov, v auguste 2023 sme za kilo ryže v priemere platili 1,68 eura. "Dole" išla aj hladká múka, kilo sa v auguste predávalo za 0,56 eura, kým v júli to bolo 0,70 eura. Medziročne jej cena klesla o 8 centov. Nižšie cenovky sme pritom medzimesačne videli pri všetkých druhoch múky. Zlacneli aj všetky druhov chlebu, okrem krehkého, ktorý medzimesačne zdražel o 68 centov. Kým v júli tohto roku sa predával za 9,93 eura za kilo, v auguste to bolo už 10,61 eura za kilo. Medziročne zdražel o takmer 2 eurá. O 21 centov ale medzimesačne klesla cena vianočky, a to z 5,24 eura v júli na 5,03 eura v auguste. Naopak, zdraželi detské piškóty, v auguste kilo stálo 5,63 eura, kým v júli to bolo ešte "len" 5,2 eura. Medziročne ich cena stúpla o 25 centov. O 4 centy klesli ceny vaječných cestovín, a to z 1,85 eura na 1,81 eura. Nepotešia sa však gazdiné, lístkové cesto medzimesačne opäť zdraželo, a to z 3,30 eura v júli na 3,49 eura v auguste. Medziročne však jeho cena klesla o 7 centov.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

Ceny sa menili aj v prípade mäsa. Napríklad, hovädzie predné s kosťou stálo v júli 7,57 eura za kilo, v auguste to bolo o 57 centov viac, a to 8,14 eura za kilo. Naopak, pokles ceny je v prípade hovädzieho zadného bez kosti. To sme v júli kupovali za 9,24 eura za kilo, v auguste to bolo už 8,90 eura za kilo. Lacnejšie je aj hovädzie zadné bez kosti, a to o 58 centov - kým v júli sme za kilo zaplatili 10,46 eura, v auguste to bolo už len 9,78 eura.

Nepotešia sa ani milovníci rezňov. Bravčová krkovička v júli stála 5,54 eura za kilo, v auguste to bolo 5,94 eura za kilo, medzimesačne tak cena stúpla o 40 centov na kile. Za karé sme platili 5,18 eura za kilo v júli, v auguste to bolo už len 4,95 eura. Lacnejšie sa predávalo aj bravčové pliecko, a z 4,25 eura za kilo v júli na 4,17 eura za kilo - medzimesačne tak kleslo o 8 centov na kile. Zdraželo však bravčové stehno, a to o vyše30 centov na kile. V júli sme stehno kupovali za 4,47 eura za kilo, v auguste to bolo už 4,78 eura. O vyše 60 centov stúpla aj cena bravčového boku - ten sa v auguste predával za 5,54 eura za kilo. Výrazne zdraželi aj kuracie prsia, a to z 5,63 eura za kilo a 6,10 eura za kilo v auguste. Kuracie prsia zdraželi aj medziročne, a to o 41 centov za kilo. Drahšie je aj pitvané kurča, a to 43 centov za kilo, v auguste pri ňom svietila cenovka 2,87 eura.

O takmer euro zlacnela dusená bravčová šunka. V júli tohto roku sme za kilo platili 10,11 eura, v auguste to bolo už len 9,20 eura. S cenou dole išli aj párky, a to o 6 centov - v auguste sme za ne zaplatili 7,12 eura za kilo. Výrazne zdražela obľúbená čabajská klobása, a to z 11,45 eura za kilo v júli na 12,12 eura v auguste. S cenou hore išli aj malokarpatská saláma, a to o 18 centov na 11,32 eura v auguste, ale aj údené karé - to zdraželo oproti júlu o 14 centov na 10,12 eura. Vyššie ceny sú aj pri šunkovej saláme - tá je medzimesačne drahšia o 39 centov - v auguste sme za ňu platili 8,91 eura za kilo. Výrazne drahší je aj bravčový luncheonmeat, za 400-gramové balenie si priplatíme o 87 centov - v auguste stálo 3,88 eura. Nepotešia sa ani milovníci rýb - tie zdraželi takmer všetky okrem rybieho filé. To je medzimesačne lacnejšie o 65 centov, v auguste sme za kilo zaplatili 9,42 eura.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

Vyššia cena masla aj vajec

Cenovky sa výrazne menili aj v prípade mliečnych produktov. Napríklad, čerstvé plnotučné mlieko bolo lacnejšie o 3 centy v porovnaní s júlom, kedy sme platili 1,17 eura, no trvanlivé plnotučné mlieko zdraželo o 5 centov na 0,90 eura v auguste. O takmer 20 centov zlacnelo čerstvé polotučné mlieko - v júli sme za liter platili 0,93 eura, v auguste to bolo 0,74 eura. Zdraželo bezlaktózové mlieko, ktoré sa v auguste predávalo za 1,59 eura - medzimesačne je tak cenovka pri ňom vyššia o 21 centov. Nepotešia sa ani cukrárky a milovníci kondenzovaných mliek - tie zdraželi o 45 centov na 2,79 eura v auguste. O 2 centy zdraželi aj ochutené jogurty, a to na 0,50 eura za 150-gramové balenie. Tučný tvaroh si v auguste držal cenu 1,31 eura. O 70 centov medzimesačne zlacnel plesňový syr. K7m v júni sme za kilo platili 11,62 eura, v júli to bolo už len 10,94 eura. O necelých 30 centov zlacnela aj bryndza, a to z 8,80 eura v júni na 8,52 eura v júli. Menej platíme aj za hrudku ovčieho syra - kým v júli sme platili za kilo syra 19,71 eura, v auguste to bolo 19,29 eura. Naopak, viac platíme za slepačie vajcia aj maslo - v prípade vajec sme v júli zaplatili 1,84 eura za 10 kusov, v auguste to bolo už 2,01 eura, za maslo sme v júli platili 2,27 eura, v auguste už 2,45 eura.

O 28 centov zlacnel olivový olej panenský - v júli sme zaň v priemere platili 8,82 eura, v auguste to bolo 8,54 eura. O 8 centov za liter dražel slnečnicový olej, a to 1,69 eura. Repkový olej zlacnel o 32 centov na 1,48 eura za liter.

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

(Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

A čo ovocie a zelenina?

Väčšina ovocia aj zeleniny v auguste mala stále sezónu, čo sa odrazilo aj na cenách. Za hrozno platíme v porovnaní s júlom o 72 centov menej, v auguste sa v obchodoch objavovali cenovky v priemere 2,99 eura za kilo. Na cene klesol aj melón, a to z 0,74 na 0,64 eura za kilo. O takmer euro centov klesli aj ceny sliviek, a to z 2,69 eura na 1,54 eura. O 10 centov lacnejšie sú aj marhule, kilo sa v auguste predávalo za 3,22 eura. Mnohé druhy ovocia a zeleniny však zdraželi. Naopak, ceny jabĺk, banánov, citrónov, pomarančov, mandaríniek, broskýň stúpli, niektoré aj výraznejšie. Za kilo jabĺk sme v auguste v porovnaní s júlom platili o 9 centov viac, a to 1,41 eura. Banány boli drahšie o 15 centov, cenovky hlásili cenu 1,46 eura za kilo. Za citróny sme zaplatili o 62 centov viac, a to 2,71 eura za kilo, za pomaranče o 57 centov viac, a to 2,17 eura.

Naopak, zlepšenie bolo v prípade väčšiny zeleniny, okrem šalátových uhoriek. Tie medzimesačne zdraželi o 15 centov a za kilo sme v auguste zaplatili 2,14 eura.

Zobraziť galériu (8) (Zdroj: Reprofoto - Štatistický úrad)

Čaká nás ďalšie zdražovanie, myslí si analytik

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka posledné údaje o odhade úrody zverejňované v tomto roku ukázali, že extrémne počasie (sucho, teplo) výrazne ovplyvnilo úrodu väčšiny plodín. "Najviac negatívne zasiahlo kŕmnu kukuricu, kde sa očakáva celkové zníženie úrody o 11 % medziročne na 982 tisíc ton, pričom hektárový výnos klesol o 17 % na 6,63 tony. Najlepšia úroda sa na druhej strane očakáva už posledné 3 mesiace pri zemiakoch, kde celková produkcia vzrástla medziročne o 35 % na 145 tis. ton, pričom hektárový výnos vzrástol o 18 % na 29,5 tony," myslí si analytik. Ako dodal, za nárastom produkcie zemiakov je však okrem vyššieho výnosu aj vyššia plocha pestovania, ktorá úrodu posunie tento rok na dvojročné maximá. Naopak, celková produkcia slnečnice mierne klesla, napriek nárastu osiatej plochy. Dôvodom bol nedostatok vlahy. Pri cukrovej repe na technické účely celková produkcia klesla o 4% na 1,35 mil. ton, keďže hektárový výnos klesol o viac ako 6 ton, čo nedokázala kompenzovať ani vyššia plocha pestovania.

"Pre cenový vývoj poľnohospodárskych plodín očakávame, že ceny zemiakov (najmä neskoršieho typu) by mali ďalej klesať, čo podporuje aj vývoj na celoeurópskom trhu, kde sa cena ustálila pod 30 EUR/t. Na druhej strane cena mäsa má priestor pre rast, keďže kŕmne zmesi sa stávajú drahšie vplyvom nedostatku kukurice. Celková potravinová inflácia by však u nás mala postupne klesať v priebehu jesene a pokles možno očakávať aj v nasledujúcom roku vplyvom zníženia sadzieb DPH, aj keď nie tak výrazný, ako klesla samotná selektívna sadzba," uzavrel.