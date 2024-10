AKTUÁLNE Prvý člen vlády končí! Politici reagujú na demisiu ministerky Dolinkovej

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video Vyjadrenie Kancelárie prezidenta SR k situácii v zdravotníctve (Zdroj: Kancelária prezidenta SR)

"Odsudzujeme však jej útok na nášho poslanca Petra Kotlára a pýtame sa, koľko trestných oznámení dala ona na tých, čo kradli počas COVIDU-u," vyhlásila Škopcová a dodala, že počas Dolinkovej pôsobenia na rezorte zdravotníctva sa prehĺbilo zlé hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Dolinková avizovala podanie demisie v piatok na tlačovej konferencii. Vyhlásila, že nemá podporu vlády, a kritizovala, že konsolidačné opatrenia sa dotknú aj zdravotníctva. Vystúpila aj proti splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi (SNS).

Odstúpenie Zuzany Dolinkovej nie je prekvapením

Odstúpenie Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) z postu ministerky zdravotníctva nie je prekvapením. Uviedlo to Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v reakcii na avizovanú demisiu Dolinkovej. Ide podľa nich o dôsledok mnohých zlyhaní. "Na našom kritickom postoji ku konsolidačnému balíku na úkor zdravotníkov sa odstúpením ministerky zdravotníctva nič nemení," doplnilo združenie.

Odchod Zuzany Dolinkovej musel prísť, demisia však nevyrieši krízu v sektore

Odchod ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) z funkcie musel prísť. Demisia však nijako nevyrieši krízu v sektore. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) to uviedlo na sociálnej sieti v reakcii na avizovanú demisiu Dolinkovej. "Robert Fico (Smer-SD) je unavený a nechce sa mu vládnuť a prináša už len chaos. Krízu v zdravotníctve alibisticky tlačil pred sebou, ale teraz je všetka zodpovednosť na ňom," vyhlásilo hnutie s tým, že v stávke sú zdravie a životy "nielen v trenčianskej nemocnici".

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Odstúpenie ministerky zdravotníctva je politickým krokom pre verejnosť

Odstúpenie ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) je politickým krokom pre verejnosť. Ministerka tým zároveň potvrdila, že konsolidácia na úkor zdravotníctva ohrozuje jeho funkčnosť. V reakcii na avizovanú demisiu ministerky to vyhlásil predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. "V tomto súhlasíme, že po destabilizácii personálu sa ministerstvo zdravotníctva nedá viesť. Treba úprimne povedať, že k práci pani ministerky sa lekári vyjadrili už v júni tohto roka, kde sme verejne povedali, že nemá našu dôveru," vyhlásil Visolajský.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

KDH vníma demisiu Dolinkovej ako logický krok, upozorňuje na jej zlyhania

Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje odstúpenie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) za logický krok. Poukazuje na viaceré jej zlyhania. Verí, že miesto po nej obsadí rešpektovaná osobnosť, ktorá bude vedieť hájiť záujmy pacientov a mať silnú politickú podporu v boji so záujmovými skupinami v rezorte. Uviedlo to v stanovisku. "Dolinková doplatila na nepripravenosť, s ktorou na kreslo ministerky prišla, a zároveň chabý rešpekt v rámci celého rezortu, ktorý si nedokázala ani za rok svojho pôsobenia vybudovať," poznamenal poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH). Vyčítal jej viaceré kroky.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Upozornil napríklad na odstúpenie od zámeru výstavby novej národnej nemocnice na bratislavských Rázsochách či zlyhania pri hľadaní alternatívnych riešení pri detských ambulantných pohotovostných službách. Hovoril aj o jej neschopnosti riešiť nekontrolované poplatky v zdravotníctve, zhoršovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti či meškaní s centrálnym riadením štátnych nemocníc. Kresťanskí demokrati Dolinkovú skritizovali aj v súvislosti so schválením konsolidačného balíčka v NR SR. "Čakali sme, že pri návrhu konsolidácie sa Dolinková postaví a bude bojovať za svoj rezort, za sestry, záchranárov, lekárov a bude sa biť do poslednej chvíle. To sa však nestalo a ministerka radšej rezignovala. Čakáme, že jej nástupca zvráti prijaté opatrenia a zasiahne aj prezident SR," dodal poslanec František Majerský (KDH).

Reakcia SaS na odstúpenie Zuzany Dolinkovej (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Zuzana Dolinková mala na poste ministerky zdravotníctva skončiť už skôr, tvrdí strana SaS

K odstúpeniu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) malo prísť oveľa skôr. V reakcii na Dolinkovej v piatok ohlásenú abdikáciu to uviedli zástupcovia strany SaS. "Jej odstúpenie sme požadovali už od leta, k viacerým pochybeniam, ktoré boli pre jej koniec dostatočným dôvodom sa napokon pridal konsolidačný balíček a výpovede zdravotníkov ako pomyselný posledný klinec do rakvy neschopnej ministerky zdravotníctva," vyhlásil na tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Odchádzajúca ministerka podľa neho svojím piatkovým vyhlásením defacto priznala, že schválená konsolidácia spôsobí kolaps v zdravotníctve. "Potvrdila, že obeťou konsolidácie je aj slovenské zdravotníctvo," skonštatoval Gröhling. Poslanec SaS v Národnej rade Tomáš Szalay vyzval prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby demisiu prijal. Rok Dolinkovej na čele rezortu zdravotníctva označil za stratený. Napriek skúsenostiam zo sektora podľa Szalaya nedokázala zrealizovať svoje vízie. "Prešľapovalo sa na mieste, problémy sa nabaľovali," poznamenal Szalay.

Mieni, že k Dolinkovej odchodu výrazne "dopomohol" aj sám predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). "Nielen tým, že zdravotníctvo sa nestalo premiérskou témou, ale aj tým, že vláda dávala priestor rôznym 'kotlárovcom' - dezinformátorom. Podkopávala tým nohy nielen Dolinkovej, ale i celému zdravotníctvu," dodal. Liberáli zároveň vyzvali premiéra, aby Dolinkovú nahradil schopným človekom, ktorý bude mať potenciál presadiť dôležité zmeny v zdravotníctve. "To potrebuje rázny rez," zvýraznil Szalay.

Demisia Dolinkovej mala prísť už dávno, tvrdí hnutie Slovensko

Demisia ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) mala prísť už dávno. V reakcii to uviedlo hnutie Slovensko. Dolinková podľa neho konala v prospech finančných skupín a v neprospech pacientov. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Hnutie konštatuje, že ministerka najviac času vo svojej funkcii venovala sebe samej. "Podarilo sa jej zrušiť ľuďom zubné benefity, odložiť maximálne čakacie lehoty na operácie, ktoré mali platiť od začiatku roka, podarilo sa jej zvýšiť zdravotné odvody, zastaviť centrálny systém objednávania pacientov na vyšetrenia," komentoval bývalý minister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Doplnil, že Dolinková zvýhodnila nemocnicu Penty pri pláne obnovy, ohrozila tým milióny eur z Európskej únie a zastavila výstavbu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách. Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) verí, že novým ministrom nebude bábka v rukách finančných skupín, ale človek, ktorému záleží na pacientoch.

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Kolaps zdravotníctva a neochota bojovať za záujmy zdravotníkov pri Ficovom balíku ožobračovania ľudí, personálny rozvrat v trenčianskej nemocnici priamo zapríčinený jej diletantizmom, prienik finančných skupín do zdravotníctva - to je vizitka končiacej 'instagramovej' ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej," skonštatovala Remišová. Kresťanská únia dúfa, že nové vedenie rezortu si aspoň sčasti osvojí zásadu, že ľudia - pacienti i zdravotníci - sú na prvom mieste, nie politické hry. "Povinnosťou a absolútnou prioritou vlády by malo byť zabezpečenie kompetentného riadenia kľúčového rezortu, ktorý má zachraňovať životy, nie kolabovať v dôsledku neodborných, nesystémových a populistických rozhodnutí," skonštatovala.

Odchod Zuzany Dolinkovej berieme ako fakt, uviedla lekárska komora

Slovenská lekárska komora (SLK) berie abdikáciu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) ako fakt. "Nevidíme dôvod bližšie komentovať jej odchod," uviedla komora v reakcii na Dolinkovej piatkové oznámenie o podaní demisie. "Veríme, že nástupca v rezorte bude určený čo najskôr, nakoľko situácia v zdravotníctve si to vyžaduje," dodala k záležitosti manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.