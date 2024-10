Premiér Robert Fico avizuje finančnú pomoc pre samosprávy

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"My máme pripravený dokopy nejaký objem peňazí, ale nebudem teraz hovoriť nič, pokiaľ nebudeme všetci pri tom. Chceme to oznámiť spoločne, pretože niečo je pripravené pre ZMOS, niečo je pripravené pre vyššie územné celky. Asi to nebude toľko, koľko očakáva samotný ZMOS, ale ja považujem primátorov, starostov, ako aj županov za ľudí, ktorí robia s reálnymi peniazmi, a vedia, čo je a čo nie je možné," poznamenal.

archívne video

Vláda bude ústretová voči samosprávam pri riešení finančných odškodnení po záplavách (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Predseda vlády si myslí, že sa musia rešpektovať hlasy prichádzajúce z prostredia samospráv. "Máme, pochopiteľne z predovšetkým malých obcí, informácie, že tieto obce vzhľadom na malý rozpočet niekedy už nie sú schopné plniť základné úlohy, ktoré sa od samosprávy očakávajú," skonštatoval. Fico avizoval, že chcú riešiť aj ceny energií.