Kotlár vláde ukázal, na čo prišiel: Predložil správu o prešetrovaní pandémie! Chce koniec mRNA vakcín

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Vyjadrenie Petra Kotlára ku kauze o spochybňovaní pandémie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kotlár uviedol, že vláde vo svojej správe, ktorá má byť zaradená na riadne rokovanie vlády, odporučí okrem iného zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. V prípade mRNA vakcín sa zaoberal napríklad tým ako, je ovplyvnená ľudská DNA pri použití mRNA vakcíny. Pod mikroskopom dokonca skúmal vlastnú krv, do ktorej kvapol vakcínu. Kotlár tvrdí, že mRNA vakcíny menia ľudskú DNA, hoci to bolo už v minulosti vyvrátené a na svojom webe na to upozorňuje aj Národný portál zdravia.

V správe tiež hovorí o odmietnutí aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy. "Prebehne rokovanie vlády aj komunikácia medzi mnou a predsedom vlády o tom, čo sa bude ďalej robiť. To, či vláda bude súhlasiť s naplnením mojich odporúčaní, je na nej," tvrdí. Na brífingu, kde o výsledkom svojej niekoľkomesačnej práce informoval, hovoril aj o viacerých podozreniach o umelom pôvode COVID-19. Na svoje tvrdenia, ktoré prezentuje v správe, má podľa vlastných slov dôkazy. "Ukážem ich aj verejnosti, ale počkáme si na rokovanie vlády," povedal.

Kotlár sa opieral napríklad aj o vyjadrenia amerického lekára Richarda M. Fleminga, ktorý tvrdil, že že covid je biologická zbraň vypustená z čínskeho laboratória, a že sa o to pričinila americká vláda. Spolupracoval aj s českým imunológom a vakcinológom Jaroslavom Turánkom, ktorý očkovanie proti covidu prirovnal k eutanázii.

(Zdroj: Getty Images)

Vraj sa nevedl dostať k dátam

Kotlár sa podľa vlastných slov stretol počas vyšetrovania aj s chýbajúcimi relevantnými dátami zo Slovenska. "Jednoducho nemáme žiadne relevantné dáta, ani zber, ani analýzy. Takže oprieť sa o slovenské štatistiky je márne a hlavne zbytočné," povedal. Posťažoval sa, že sa nevedel dostať k podrobnejším dátam o pandémii, lebo časť z nich Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zmazalo alebo podliehajú ochrane osobných údajov. Tvrdí tiež, že sa preto nedá presne povedať, koľko ľudí u nás na covid zomrelo. Dokonca vyslovil podozrenie, že viaceré dáta boli po predchádzajúcich parlamentných voľbách účelovo vymazané a od premiéra Roberta Fica preto žiada väčšie právomoci.

Splnomocnenec by mal správu predstaviť aj na rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo. "My máme otvorený ešte parlamentný výbor k správe splnomocnenca a ja plánujem tento výbor potom dokončiť s tým, že by na ňom pán Kotlár predstavil svoju správu a povedzme obhájil niektoré tvrdenia, ktoré v nej budú," uviedol šéf výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) novinárom ešte pred konaním tlačovej konferencie.

Opozícia Kotlára kritizuje

Opozícia sa však ku Kotlárovým záverom stavia kriticky. Poslanec Oskar Dvořák z PS poukázal na to, že jeho tvrdenia o pandémii boli vyvrátené uznávanými autoritami a vedcami a namietal, že nepredložil žiadne dôkazy. Kotlár podľa neho zneužil funkciu na šírenie dezinformácií a obrátil sa aj na ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby ho z postu odvolala. Aj Tomáš Szalay (SaS) poukázal na to, že stredajšie vyjadrenia Kotlára boli nepravdivé. Verí, že vládny kabinet zmetie správu zo stola. Peter Stachura (KDH) na margo Kotlárových tvrdení uviedol, že je prekvapený z toho, akým spôsobom sa dáva priestor dezinformátorom. Apeloval na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby splnomocnenca odvolal.