Európu zasiahne nebezpečná veterná smršť: Blíži sa víchrica Ashley a rýchlosť vetra až 120 km/h, Slovensko neobíde!

Britské ostrovy zasiahne rýchlosť vetra v nárazoch okolo 120 km/h, víchrica neobíde ani Slovensko

Podľa meteorológov sa v okolí Grónska otáča veľká oblasť nízkeho tlaku vzduchu a už o pár hodín môže priniesť do Európy mimoriadne silnú víchricu. Studený vzduch z Arktídy sa presúva ponad teplejšie moria a táto veterná smršť môže v Írsku a Škótsku napáchať aj škody, informuje imeteo.sk.

Podľa Severe Weather Europe by táto víchrica mala dostať meno Ashley a tlaková níž, ktorá sa tvorí nad východným Atlantikom môže spôsobiť aj takzvanú bombogenézu, teda rapídnu cyklogenézu, ktorá je charakterizovaná rýchlym poklesom tlaku. Pre lety z USA do Európy to ale prinesie pozitívne správy, lietadlá sú schopné tieto silné vetry využiť a trvanie letu by mohlo byť omnoho kratšie.

Rozsiahla tlaková níž má na Britské ostrovy priniesť silný vietor, v nárazoch až 120 km/h. Postupne má dokonca víchrica zosilnieť a presunúť sa na pobrežie Francúzska, Nemecka a Dánska. Silný vietor zaznamenáme aj na našom území, no väčšie problémy sa neočakávajú. V nedeľu môže na území Slovenska fúkať vietor v nárazoch okolo 70 km/h.