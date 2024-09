Opozičné hnutie Slovensko kritizuje Dolinkovú: Dôvodom je projekt národnej nemocnice

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Slovensko kritizuje ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) v súvislosti s projektom novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Upozorňuje na verejnú súťaž na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby. Poukazuje na to, že ju mala vyhrať firma spojená s osobou, ktorej meno sa spomína v spise ku kauze Gorila. Na piatkovej tlačovej konferencii to skonštatoval bývalý šéf rezortu zdravotníctva a poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

"My sa vraciame naozaj do doby gaunerov z Gorily, ktorí sa nechali korumpovať, podľa toho, čo nám tento spis hovorí, a takýto ľudia nám idú teraz robiť analýzy uskutočniteľnosti," poznamenal. Upozornil aj na to, že firma mala robiť aj analýzu k možnému výskytu legionelly vo vode vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Krajčí opätovne skritizoval ministerku za zmenu lokality výstavby novej národnej nemocnice v Bratislave. Poukázal na to, že pôvodný projekt zdravotníckeho zariadenia na Rázsochách bol vo vysokom štádiu pripravenosti. "V tomto období, ako máme vysúťaženú firmu, ktorá bude robiť štúdiu uskutočniteľnosti nemocnice Ružinov, sa už mohla súťažiť firma, ktorá postaví Rázsochy," podotkol.