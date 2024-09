Poslanci pokračovali v rokovaní: Toto sú návrhy, ktoré schválili

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Prepitné by sa malo stať oficiálnou súčasťou hrubej mzdy zamestnancov. V rozsahu 20 % príjmu zamestnanca zo závislej činnosti by však malo byť oslobodené od dane z príjmov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.

"Prichádza k situáciám, že zamestnávateľ si sumu prepitného buď ponechá a zdaní ju v rámci svojho príjmu z podnikateľskej činnosti, prípadne si ju ponechá bez evidencie alebo ju vyplatí zamestnancom rovnako neoficiálnou cestou. Finančné prostriedky vyplatené zamestnancovi mimo mzdy nevstupujú do základu dane zamestnanca, ani do vymeriavacieho základu zamestnanca pre účely zdravotného a sociálneho poistenia," uviedli poslanci v predloženom materiáli.

Zavedenie legálnej definície prepitného v Zákonníku práce ako osobitnej zložky mzdy zamestnanca by tak malo prispieť k zníženiu finančných prostriedkov vyplácaných v rámci šedej ekonomiky. Cieľom je tiež znížiť daňové zaťaženie príjmu zamestnanca.

"Nevyplatenie prepitného zamestnancovi, keďže ide o zložku mzdy, podlieha rovnakému hmotnoprávnemu a procesnému režimu ako nevyplatenie mzdy, čím sa zabezpečí civilno-právna, ako aj trestno-právna ochrana práv zamestnancov," vysvetlili predkladatelia.

Zavedením položky prepitného medzi údaje obsiahnuté v pokladničnom bloku a jeho povinné uvádzanie ako osobitne prijatého plnenia zo strany zákazníka by malo dôjsť aj ku vytvoreniu kontrolného mechanizmu. Vďaka tomu by malo byť možné jednoducho vyčísliť množstvo prijatého prepitného v konkrétnej prevádzke. Účinnosť novely navrhujú predkladatelia dňom vyhlásenia.

Poslanci nezvolili Líviu Trellovú za kandidátku na ústavnú sudkyňu

Poslanci Národnej rady (NR) SR nezvolili Líviu Trellovú za kandidátku na ústavnú sudkyňu. Bola jedinou uchádzačkou o post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Za jej zvolenie hlasoval jeden poslanec, proti bolo 99 poslancov, 33 sa zdržali a desať nehlasovalo. Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) poverený vedením parlamentu oznámil, že sa vykoná opakovaná voľba.

Na Ústavnom súde SR chýba jeden sudca. Miesto sa uvoľnilo pred rokom, keď sa v septembri 2023 funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť mal preto aktuálne dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu. Hoci parlament mal zvoliť dvoch uchádzačov, do septembrovej voľby sa prihlásila len jedna kandidátka.

O funkciu sa Trellová uchádzala aj v júnovej neúspešnej voľbe v parlamente. Poslanci sa totiž už v júni pokúšali zvoliť dvojicu kandidátov na ústavného sudcu, vtedy sa im z piatich uchádzačov nepodarilo zvoliť žiadneho.

Zamestnávatelia by mali byť povinní prispievať na športovú činnosť detí

Zamestnávatelia by mali mať povinnosť poskytovať príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov. Nová regulácia by sa mala týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami, pričom maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

"Zavedenie tejto povinnosti vychádza z analýzy súčasných trendov v oblasti verejného zdravia a zistení, ktoré naznačujú, že nedostatočná fyzická aktivita v detstve vedie k nárastu chronických ochorení, ako sú obezita a cukrovka, už v ranom veku. Návrh zákona preto podporuje účasť detí na organizovaných športových aktivitách, čím sa zabezpečí nielen ich fyzický, ale aj psychický rozvoj," uviedli poslanci v predloženom materiáli.

Návrh podľa nich nadväzuje na súčasnú legislatívu, ktorá dáva zamestnávateľom možnosť poskytovať takýto príspevok. Novela by mala zaviesť záväznú povinnosť, pričom jej cieľom je zvýšiť počet detí zapojených do pravidelných športových aktivít. Koaliční poslanci predpokladajú taktiež pozitívny hospodársky vplyv na športové organizácie, v ktorých by malo dôjsť k zvýšeniu ekonomickej aktivity. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025.

Hnutie Slovensko upozorňuje na problém s poplatkami v ambulanciách

Opozičné hnutie Slovensko kritizuje ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) za neriešenie problémov v ambulantnom sektore. Upozorňuje na eskaláciu problému s nezákonnými poplatkami v ambulanciách. Poukázali na to poslanci Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí a Michal Šipoš (obaja hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Šéfke rezortu zdravotníctva vyčítali aj ďalšie kroky a vyzvali na jej koniec vo funkcii.

"Slovenské zdravotníctvo má enormné množstvo problémov, ktoré treba riešiť, avšak pokiaľ by sme v centre mali pacienta, myslím si, že veľmi rýchlo by sme zistili, že sú tu najmä problémy, ktoré bránia jeho včasnej a efektívnej liečbe, a teda to, že náš pacient blúdi v systéme a že v posledných mesiacoch enormným spôsobom narastá poplatková bariéra, ktorá zaťažuje rozpočty našich chorých pacientov," skonštatoval Krajčí na stredajšej tlačovej konferencii.

Pripomenul, že podľa zákona nemožno podmieňovať objednanie pacienta na vyšetrenie akýmkoľvek poplatkom. "Napriek tomu sa to deje, obchádza sa zákon, využívajú sa na to tzv. tretie strany, ktoré poplatky vyberajú a potom sa o ne delia s lekármi, ktorí vyšetrenie sprostredkovávajú," podotkol. Označil to za katastrofálne. Môže to podľa jeho slov viesť k nárastu odvrátiteľných úmrtí v krajine.

Exminister zdravotníctva Krajčí vyčítal Dolinkovej nedostatočnú aktivitu v boji s nezákonnými poplatkami. Upozornil na to, že ešte nepredstavila avizovaný audit poplatkov a doplatkov v ambulanciách. Zároveň opätovne skritizoval ministerku za pozastavenie reformy, ktorá mala zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie pri vybraných typoch diagnóz. "Už máme prvé indície, že sa zoznam ide škrtať, že sa lehoty začnú predlžovať," dodal.

Prideľovanie zamestnancov pred získaním prechodného pobytu sa má upraviť

Agentúry dočasného zamestnávania by mali tiež získať možnosť po splnení určitých podmienok dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi ešte pred udelením prechodného pobytu. Navrhuje to koaličná poslankyňa Alena Nováková (Hlas-SD) v návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

Predkladateľka pripomenula, že od júla tohto roka bola prijatá nová úprava v tejto oblasti. Zaviedla možnosť zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pred udelením prechodného pobytu na účel zamestnania (jednotné povolenie), a to na základe vydaného súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prijatia kompletnej žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania do právoplatného skončenia konania o tomto povolení. Táto možnosť sa však v súčasnosti vzťahuje len priamo na zamestnávateľa.

"Predmetným návrhom sa umožní aj agentúre dočasného zamestnávania dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi po vydaní súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prijatia žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania do právoplatného skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania za podmienky, že ide o výkon zamestnania v nedostatkových profesiách," vysvetlila Nováková. Účinnosť novely navrhuje od 1. decembra 2024.

Rozšíriť by sa mali pracoviská pre koordináciu rodinných dávok v rámci EÚ

Úrady práce sa majú dočasne rozšíriť o 11 špecializovaných pracovísk pre agendu koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ. Vytvorené budú na úradoch práce po celom Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorý predložila do Národnej rady (NR) SR koaličná poslankyňa Alena Nováková (Hlas-SD). Parlament návrh v stredu posunul do druhého čítania.

"Z dôvodu náročnosti agendy koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie vyvstala potreba reorganizácie výkonu tejto agendy a založenia špecializovaných pracovísk venujúcich sa výlučne tejto agende na vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny so sieťou konzultantov," uviedla Nováková v dôvodovej správe. Reorganizáciou agendy sa podľa nej dosiahne kvalitnejšie zvládanie činností potrebných na zabezpečenie koordinácie rodinných dávok.

Potreba na zmenu vyplynula z Národného projektu Inovácia v poskytovaní pomoci ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V jednom z bodov sa projekt zaoberá aj podporou skvalitnenia odborných činností, ktoré vykonávajú zamestnanci úradov práce. Výkon agendy koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ predstavuje podľa predkladateľky náročný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu s obyvateľmi Slovenska a členmi ich rodiny.

"Vzhľadom k tomu, že v rámci celého územia Slovenskej republiky sa veľmi líšia počty prípadov koordinačnej agendy, navrhuje sa určiť miestnu príslušnosť pre túto agendu na 11 vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri výbere konkrétnych úradov sa vychádzalo predovšetkým z množstva agendy koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie, ale aj z dostupnosti určených úradov pre klientov, ktorí budú podľa tejto miestnej príslušnosti pod miestnu príslušnosť daných úradov patriť," doplnila Nováková. Novela by mala platiť od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026.

Parlament neprijal uznesenie k výroku Petra Kotlára o pandémii COVID-19

Národná rada (NR) SR v stredu neprijala uznesenie k výroku splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Predložili ho opoziční poslanci Tomáš Szalay a Jana Bittó Cigániková (obaja SaS). Parlament ním mal vyjadriť poľutovanie nad tvrdením Kotlára o tom, že pandémia na Slovensku z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nebola.

"Vyjadrenia považujeme za absolútne klamlivé, v rozpore s vedeckými poznatkami, neúctivé voči dotknutým, predovšetkým voči pozostalým obetí pandémie COVID-19, ktorých bolo len na Slovensku podľa dostupných údajov 21.221, svetovo viac než 6,7 milióna, ale aj voči zdravotníkom, zdravotníčkam, dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam a všetkým, ktorí pomáhali zvládať pandémiu COVID-19," skonštatovali predkladatelia.

Uznesením chceli primať poslancov, aby vyjadrili poľutovanie nad výrokom, odmietli závery o neexistencii pandémie a opakovane poďakovali zdravotníkom a dobrovoľníkom za prácu počas pandémie. Plénum NR SR ním malo zároveň vyzvať vládu, aby Kotlára z funkcie odvolala.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 na júnovom rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo avizoval, že v septembri predstaví závery vyšetrovania k manažovaniu pandémie COVID-19. Tie podľa neho ukázali, že pandémia na Slovensku z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nebola.

Poslanci odmietli uznesenie na odsúdenie bombových hrozieb na školách

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní odmietli uznesenie k bombovým hrozbám na školách. To okrem iného hovorilo o odsúdení vyhrážok a žiadalo ich dôsledné vyšetrenie. Návrh predložila poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková za opozičnú SaS.

"Útoky majú vážne negatívne dosahy na zdravie detí, výrazne narušujú vzdelávací proces a zhoršujú bezpečnostnú situáciu na Slovensku. (...) Prijatím navrhovaného uznesenia by sme vydali jasný signál, že akékoľvek útoky, ktoré ohrozujú deti, neakceptujeme a ich prevenciu považujeme za absolútnu prioritu," priblížila predkladateľka.

Uznesením mal parlament dôrazne odsúdiť hrozbu bombových útokoch a deklarovať, že si uvedomuje ich závažnosť. Mal ním zaviazať vládu, aby bezpečnostnú situáciu na školách aktívne monitorovala a verejnosť o nej transparentne a na pravidelnej báze informovala. Rovnako mal vyzvať bezpečnostné a policajné zložky na vynaloženie všetkých dostupných prostriedkov na včasné odhalenie hrozby.

Nárok hasičov na rovnošaty sa upraví a percentuálne zvýši

Nárok hasičov na rovnošaty sa upraví a zvýši. Vyplýva to z novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ), ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predkladateľ Samuel Migaľ (Hlas-SD) argumentoval čiastočným dorovnaním nárokov hasičov s policajtmi, ale aj infláciou a vyššími cenami rovnošiat.

"Návrh zákona najmä zvyšuje percentuálne nároky príslušníkov HaZZ týkajúce sa nárokov na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí, ale navrhujú sa aj ďalšie úpravy týchto nárokov podľa vzoru právnej úpravy týkajúcej sa príslušníkov Policajného zboru," hovorí dôvodová správa k novele.

Po novom sa zvýši náhrada pri každoročnom obnovovaní "naturálnych náležitostí" pre hasičov zo súčasných 40 na 50 percent hodnoty rovnošaty a jej súčastí. Príslušníčky HaZZ budú mať naďalej nárok aj na peňažný príspevok na nákup súčastí rovnošaty, ktoré služobný úrad nezabezpečuje. Výška príspevku sa zvýši z 15 na 30 percent hodnoty.

Nová legislatíva počíta aj so spresnením výpočtu priemerného týždenného služobného času

Nová legislatíva ráta aj so spresnením výpočtu priemerného týždenného služobného času príslušníkov HaZZ aj Horskej záchrannej služby. "Navrhuje sa vymedziť, že čas výkonu štátnej služby v jednotlivých týždňoch je možné v období šiestich mesiacov spriemerovať, pričom vypočítaný priemerný týždenný služobný čas vrátane štátnej služby nadčas nesmie prekročiť v období šiestich mesiacov 48 hodín. V rámci tohto obdobia je potrebné určiť, ktoré časy sú časmi vykonávania štátnej služby a ktoré sú časmi odpočinku," priblížil predkladateľ.

Dôvodová správa hovorí, že v priebehu obdobia šiestich mesiacov sa čas výkonu štátnej služby bude striedať s časom odpočinku a určité časy odpočinku nebude možné použiť na účely výpočtu priemerného týždenného služobného času. "Aby nedochádzalo k tomu, že sa služobný čas neprimerane zvýši z dôvodu, že sa tieto časy odpočinku využili na kompenzáciu jeho zvýšenia," píše sa v schválenom materiáli.

Prítomnosť drog u vodičov by mohli policajti zisťovať skríningovými testami

Policajti by prítomnosť omamných alebo psychotropných látok v organizme vodičov mohli zisťovať skríningovými testovacími súpravami. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložil poslanec za koaličný Hlas-SD Zdenko Svoboda.

"Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo skríningové testovacie sady na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok (drog) v organizme vodiča. Zabezpečené boli testovacie súpravy fy. Dräger DrugCheck 3000. V súvislosti s ich zavádzaním do výkonu služby bolo zistené, že súčasné znenie zákona neupravuje možnosť používania predmetných skríningových testovacích súprav policajtmi pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky," ozrejmil predkladateľ.

Novela má zároveň priniesť vypustenie právnej úpravy zriaďovania protialkoholických záchytných izieb. Je podľa poslanca obsolentná a nevykonateľná. Poukázal na viacero prekážok pri prevádzkovaní záchytných izieb, napríklad materiálne či ekonomické. Upozornil aj na nedostatok lekárov a zdravotníckych pracovníkov. "Z dôvodu, že protialkoholická záchytná izba nie je zdravotníckym zariadením a ani sa v nej občanovi neposkytuje zdravotná starostlivosť a mala by byť zriaďovaná s cieľom zabezpečenia verejného poriadku mesta alebo obce, navrhujeme vypustenie uvedenej právnej úpravy," dodal.