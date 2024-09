Prekvapivý krok Roberta Fica: Na Úrad vlády pozval opozičných lídrov! PRVÉ reakcie z radov opozície

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Vyslovujem presvedčenie, že konsolidácia verejných financií je nevyhnutnosťou, na ktorej sa zhodnú nielen všetky parlamentné politické strany, ale aj sociálni partneri. Na druhej strane s plnou vážnosťou vnímam, že na obsah konsolidácie existujú rozdielne názory a a vaša strana patrí medzi kritických oponentov,“ píše Fico v pozvánke, ktorá adresoval stranám PS, SaS a KDH.

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Uviedol, že vláda je presvedčená, že predkladá finančne, ekonomicky a sociálne vyváženú stratégiu konsolidácie a obhajuje ju verejne na všetkých fórach, no zároveň tvrdí, že sú pripravení zvážiť akékoľvek konštruktívne návrhy týkajúce sa konsolidácie za predpokladu, že konsolidácia bude viesť k plánovaným fiškálnym cieľom.

Na stretnutí by okrem Fica mali byť aj predstavitelia ministerstva financií. Premiér by chcel, aby sa stretnutie uskutočnilo na Úrade vlády SR už v utorok ráno.

KDH aj PS chcú prísť, SaS nie

S otázkami sme sa obrátili na všetky spomínané opozičné strany. KDH ako prvé oficiálne potvrdilo, že prijíma pozvanie predsedu vlády. Na stretnutí chce predstaviť návrhy hnutia pre riešenie konsolidačných opatrení tak, ako ich už prezentovali s cieľom, aby občania znášali dôsledky konsolidácie čo možno najmenej.

Na stretnutie dorazí aj šéf PS Michal Šimečka. "Robert Fico mal mesiace na to, aby pripravil zmysluplnú konsolidáciu. Odflákol to, riešil iba pomstu a vlastné benefity. Teraz sa o navrhnutej Ficovej drahote do krvi hádajú v koalícii a on sa to snaží prekryť rokovaním s opozíciou na Úrade vlády," odkázal.

"Ak si myslí, že mu toto rokovanie pomôže zakryť Ficovu drahotu a asi najväčšie zvýšenie daní v našej histórii, je na veľkom omyle. Na rokovanie prídem a osobne mu zopakujem výzvu, aby dodržal svoje sľuby voličom. Úsporami by mal začať od seba, nie tým, že každej rodine vytiahne z peňaženky ročne o tisíc eur navyše," dodal.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Naopak, SaS sa na stretnutie nechystá. „Keď Fico predkladal promafiánsku novelu zákona, ktorá zmierňovala tresty, vtedy sa s opozíciou neradil. Odmietol aj okrúhly stôl u prezidentky Čaputovej či Petra Pellegriniho. Odmietol sa s opozíciou baviť, keď si zvyšoval plat, keď schvaľoval nezmyselné ministerstvo športu či keď rušil ÚŠP. Teraz musí Robert Fico prevziať plnú zodpovednosť za vyššie dane a rozkladajúci sa štát," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. "Odmietame alibistické stretnutie s premiérom, po tom, ako vláda schválila konsolidačné opatrenia a urobila rozhodnutia o miliardových výdavkoch bez opozície, či už ide o vlastné platy vlády alebo vznik nového ministerstva. Proti jeho konsolidačným opatreniam sa totiž búri úplne každý. Zdravotníci, učitelia, dôchodcovia, hotelieri, študenti. Zdražovanie sa totiž dotkne každého. Vláda Roberta Fica s nikým o svojich návrhoch nerokovala, teraz na vlastnej koži pociťuje nálady verejnosti. Za stranu SaS môžem deklarovať, že sa takéhoto pokryteckého stretnutia nezúčastníme. Robert Fico chce zneužiť opozíciu, ktorá má fiktívne nahradiť sociálny dialóg. Fico s Dankom a Eštokom sú v zúfalej situácii a nevedia, čo majú robiť. Sú však plne zodpovední za pripravované zvýšenie daní,“ dodal s tým, že dialóg s opozíciou o konsolidačných opatreniach, potom ako boli schválené na vláde, bude v parlamente, kam patrí.