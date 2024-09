Politológovia si posvietili na stretnutie Fica s opozíciou: TAKTO sa pozerajú na premiérov ťah! Odkaz pre PS aj KDH

Stretnutie predstaviteľov opozičných strán s premiérom Robertom Ficom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Zatiaľ, čo koalícia sa mu otriasa v základoch, premiér Robert Fico si na Úrad vlády pozval lídrov opozičných strán. Témou bola konsolidácia a jeho pozvanie prijalo PS aj KDH. Jediná strana, ktorá odmietla, je SaS. Na to, kto z nich z toho vyšiel najlepšie a kto, naopak, stratil, ale aj na to, čo týmto stretnutím Robert Fico sledoval, sme sa opýtali politológov.

Okrúhly stôl premiéra SR s predsedami opozičných strán (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Podľa politológa Radoslava Štefančíka v podmienkach slovenskej politickej kultúry takéto stretnutie premiéra s lídrami opozície štandardné nie je. „Ale v civilizovaných krajinách, kde spoločenská atmosféra nie je tak napätá, si viem predstaviť aj častejšie stretávanie vládnej moci s lídrami opozície,“ povedal. Podobne to vidí aj politológ Miroslav Řádek. „Vláda s opozíciou štandardne diskutuje v parlamente pri schvaľovaní konkrétnych legislatívnych zámerov. Opoziční politici v sídle vlády sú veľkou vzácnosťou,“ uviedol.

Otázkou zostáva, či urobili PS a KDH dobre, že so stretnutím vôbec súhlasili. „Poznajúc Roberta Fica bolo jasné, že z tohto nemôže vyjsť nič pozitívne. Na jednej strane môže byť sympatické, ak premiér diskutuje aj s opozíciou o konsolidačnom balíčku, ale Roberta Fica poznáme viac ako 20 rokov. Stačí si urobiť jednoduchý test Ficom. Išiel by Robert Fico na takéto stretnutie, ak by bol opozičný líder a vládna väčšina by sa chystala drasticky navýšiť daňovú sadzbu. Určite by nešiel. Naopak, tvrdo by vládu skritizoval,“ uviedol Štefančík. „Potom, ako odvolali Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, ako nevedia obsadiť šéfa výboru na kontrolu SIS zástupcom opozície, potom, ako si vládna moc prijala amnestiu pre svojich obvinených, sa čudujem dvom politickým stranám, že na dané stretnutie išli,“ komentoval.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Politológ Jozef Lenč ale pripomína, že politika je o rokovaní a aj o nepríjemných stretnutiach a kompromisoch. „Ak by sa stretnutia nezúčastnili nič by tým nezískali - takto mohli aspoň Fica konfrontovať - a ešte by Robertovi Ficovi umožnili, aby na nich (opozíciu ako celok) útočil, že sa nezaujímajú o Slovensko a jeho budúcnosť a že sú rovnakí ako Matovič,“ tvrdí.

Jediná strana, ktorá sa stretnutia odmietla zúčastniť, je SaS. Štefančík si myslí, že z celej situácie vyšla ako tá, čo má najviac rozumu a politického inštinktu. „Poznajúc Roberta Fica a vnímajúc podmienky, v ktorých sa slovenská politika odohráva, musí byť každému politikovi pri zmysloch jasné, že stretnutie s Robertom Fico využije aktuálny premiér v mocenskom zápase,“ uviedol. Podľa Řádeka liberáli svojou neúčasťou o nič neprišli. „Nemám informáciu, čo a kde robili jej predstavitelia v čase stretnutia, ale tento čas strávili určite lepšie ako ´diskutovaním´ na úrade vlády,“ povedal.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zo strany Roberta Fica išlo však podľa Štefančíka o rozumný ťah. „Mohol časť zodpovednosti hodiť na plecia opozície a tvrdiť, že ide o spoločný balíček, nielen vládnych strán. Táto vláda bude totiž po prijatí ekonomických opatrení strácať na preferenciách, pretože skutočne pôjde o ťažký zásah do životného pohodlia obyvateľov Slovenska,“ vysvetlil. Zároveň však tiež uviedol, že ak by Robertovi Ficovi išlo o skutočnú diskusiu, pozval by zástupcov opozície na stretnutie oveľa skôr, ešte pred tým, než minister financií hovoril o knihách ako luxusnom tovare pre bohatých. Podľa Řádeka má Robert Fico takmer neomylný politický inštinkt. „Starostlivo naplánoval stretnutie, ktoré neskôr prezentoval ako ´plané´ pre nepripravenosť opozície, ktorej ´veľkoryso´ uznal dva menej podstatné návrhy. Premiérovi sa tak podarilo dostať dvoch z troch lídrov opozície do submisívnej pozície a samého seba ako pána celej situácie,“ uviedol. Práve časové okolnosti a to, že premiér konsolidačný balíček prezentoval ešte minulý týždeň ako hotovú vec, podľa neho prezradzujú, že s lídrami politických strán len "flirtoval" a stretnutie s opozíciou vládny plán konsolidácie nemohlo zmeniť.

Opozičné strany sa vyjadrujú po stretnutí s premiérom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Jozef Lenč zasa poukázal na to, že vzhľadom na to, že v rovnakom čase pokračoval a vyostroval sa spor medzi Hlasom a SNS, Robertovi Ficovi prišlo vhod, že sa médiá a verejnosť sústredili aj na niečo iné ako na tento konflikt, ktorý podobne ako celá konsolidácia neprospieva renomé vládnej koalície. To, že stretnutie prišlo až potom, ako konsolidačný balíček schválila vláda, svedčí o tom, že Robertovi Ficovi nešlo a nejde o nájdenie riešení pre Slovensko, riešení, ktoré by bolo kompromisom naprieč politickým spektrom, ale ide mu o minimalizáciu škôd, ktoré v tomto kontexte postihnú jeho a jeho politickú stranu. „Predstavitelia oboch opozičných strán viac-menej pochopili, že ono stretnutie je zvolané za tým účelom, že ho bude chcieť Robert Fico využiť, aby ním mohol prekryť fakt, že v jeho koalícii sú problémy a že tie sa týkajú aj schvaľovania konsolidačných opatrení v parlamente. A to aj následne Robert Fico na svojej tlačovej konferencii urobil. Opozičné strany, ktoré sa rokovania zúčastnili (a som presvedčený o tom, že to bolo dobré rozhodnutie) však podcenili to, že na rokovanie neprišli s konkrétnymi návrhmi ako to urobiť inak a tak sa im nepodarilo Roberta Fica argumentačne odzbrojiť,“ uviedol.