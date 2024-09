Poslanci Národnej rady pokračujú v schôdzi v utorok: Čakajú ich aj personálne voľby

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vo vládnej novele zákona o dráhach sa upravuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh. Znížiť sa má aj vek pre osobu, ktorá žiada o vydanie preukazu rušňovodiča. "Ustanovuje sa vek 19 rokov pre osobu, ktorá vedie železničné vozidlo, ale len na území Slovenskej republiky," píše sa v návrhu. Okrem toho majú poslanci prebrať aj novelu zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl či novelu zákona o letiskových spoločnostiach.

Okrem ešte neprerokovaných opozičných aj koaličných návrhov zákonov majú poslanci v budúcom týždni na programe personálne voľby. V stredu (25. 9.) by mali voliť kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu SR. Na tento post sa hlási len jedna uchádzačka, ktorou je Lívia Trellová. Voliť by sa mal aj člen správnej rady Tlačovej agentúry SR a člen správnej rady Ústavu pamäti národa. Plénum by malo prebrať aj správu o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov za rok 2023. Zákonodarcom ostáva ešte prebrať výročné správy verejného ochrancu práv, komisára pre deti, aj komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.

Na záver schôdze by mali poslanci rokovať o návrhoch na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), aj ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Všetky návrhy podala opozícia. V auguste nebol parlament uznášaniaschopný pri odvolávaní Suska a Šimkovičovej, preto sa presunuli na riadnu schôdzu.