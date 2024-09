Vzbura v zdravotníctve: Lekári hrozia výpoveďami, hovorí sa o kolapse! Pacienti čelia veľkým problémom

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Konsolidácia verejných financií sa ocitá pod paľbou kritiky. Rezort financií pod vedením ministra Ladislava Kamenické (Smer-SSD)chce naplniť štátnu kasu aj na úkor zdravotníkov. Súčasťou balíčka opatrení je totiž okrem iného aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov v ambulantnom i nemocničnom sektore na tri percentá na jeden rok. To vzbudilo ostrú nevoľu v radoch lekárov aj zdravotných sestier. Zdravotníci predsedovi vlády Robertovi Ficovi pripomínajú, aké dopady na celý systém to môže mať a na konci budú tými, čo na to najviac doplatia, práve pacienti. Neostalo však len pri slovách.