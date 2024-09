VIDEOROZHOVOR Minister pôdohospodárstva Richard Takáč: Viem si predstaviť úpravu DPH na základné potraviny

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Prvé konsolidačné balíky rezort financií už predstavil. Minister pôdohospodárstva hovorí, že v jeho rezorte sa bude prepúšťať. Docieliť však chce, aby Slováci mali dostupnejšie a hlavne kvalitné potraviny. Za tie považuje predovšetkým slovenské produkty. Má konkrétne predstavy, ako pomôcť slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Aj o príchode poľského reťazca sme sa rozprávali so šéfom rezortu pôdohospodárstva a podpredsedom Smeru – SSD Richardom Takáčom.

Slovákov najviac trápia ceny potravín. Dokazuje to aj prieskum na našom portáli openiazoch.sk. Aké kroky sa plánujú robiť na zníženie cien potravín pre Slovákov?

Urobili sme viacero krokov. Nielen naše ministerstvo, ale aj iné rezorty a vláda ako taká. Znížiť ceny potravín sa nedá lusknutím prsta. Pred voľbami sme kritizovali vysoké ceny. V rokoch 2020 – 21 bola 30 percentná potravinová inflácia. Vtedajšia vláda si to vôbec nevšimla a neprišli so žiadnym opatrením. Paradoxne opozičný Smer – SSD vtedy prišiel s návrhom na zníženie sociálnych odvodov. Spravili sme množstvo krokov. Predĺžili sme sociálne odvody. Pomohli sme prvovýrobcom a aj spracovateľom, aby ceny tlmili a znižovali ich.

Bolo to dostatočné?

Vždy sa dá urobiť viac. Úlohou celej vlády na čele s Robertom Ficom je zvyšovanie podielu slovenských potravín a samozrejme riešiť aj ceny potravín. Výsledkom je, že do sektoru pre poľnohospodárov a potravinárov ide z rozpočtu v tomto roku okolo 200 miliónov eur viac. Boli roky, keď zo štátneho rozpočtu išiel jeden – dva milióna eur. Keď budeme kontinuálne každý rok dávať viac peňazí pre tento sektor, pomôže to modernizácií a zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Tým pádom môžeme znižovať ceny. Na druhej strane úlohou nášho ministerstva je v ďalšom programovacom období vypísať výzvy pre poľnohospodárov a spracovateľov tak, im skutočne pomohli. A tak sme mohli znižovať ceny.

Pripravuje sa veľká konsolidácia verejných peňazí. Máte prísľub od ministra Kamenického, že v nasledujúcich rokoch dostane viac peňazí?

Situácia s verejnými financiami je katastrofálna. Máme najhoršie verejné financie. Nezávidím situáciu ministrovi financií. Aktuálne prebiehajú rokovania, ako nastaviť konsolidáciu verejných financií. Reálne sa bavíme o úspore 1,8 miliárd eur pri zachovaní všetkých sociálnych aspektov.

Dotkne sa konsolidácia aj vášho rezortu?

Konsolidácia sa dotkne každého ministerstva. Minimálne desať percent zamestnancov budeme prepúšťať. Aj my sa musíme niekde uskromniť. No zároveň budeme robiť všetko, aby sme dostali čo najviac peňazí, aby sme zachovali zelenú naftu pre poľnohospodárov a rôzne iné opatrenia.

Čo konkrétne?

Keď si porovnáme krajiny V4, Maďari majú omnoho vyššie ceny potravín. Ceny potravín na Slovensku nie sú až tak vysoké, keby sme sa porovnávali s krajinami V4. Robíme stále nové a nové kroky, aby to bolo ešte lepšie. Pri konsolidácií verejných financií je aj v hre otázka DPH na potraviny.

Česi sa nedávno pochválili nízkymi cenami potravín. „Medziročný pokles je teraz okolo 3,8 percenta a takýmto poklesom cien potravín sa nemôže pochváliť žiadna krajina OECD," povedal český premiér Fiala. Znížili DPH pri väčšine potravín z 15 na 12 percent. Nechceme sa inšpirovať Českou republikou?

Nebudem prezrádzať detaily, lebo veci nie sú definitívne dohodnuté. Vedel by som si predstaviť úpravu DPH na základné potraviny. No idem proti tomu, čo som povedal predtým, že minister financií musí konsolidovať 1,8 miliardy eur. Čiže pri úprave DPH na niektoré potraviny sa teda zase bavíme o mínuse. No stále je takýto krok v hre a prebiehajú diskusie, aby bol citeľný pokles cien niektorých potravín. Je tam množstvo krokov, ktoré robíme. Keď chcem otočiť veľkú loď a aj ju otáčam, robím to postupne. Ide mi o to, aby sme si v obchodoch kupovali hlavne slovenské potraviny. Máme vysoko kvalitné a stopercentné potraviny. Nejaký čas trvá, kým loď otočím. Ide o množstvo krokov a kontinuitu aj počas nasledujúcich rokov. Chcel by som, aby aj ďalšie vlády pokračovali v opatreniach. Máme úplne zlikvidovaný spracovateľský priemysel. Voľakedy sme mali konzervárne. Niektoré výrobky nevieme reálne vyrobiť, lebo tento priemysel nám chýba. Chceme nastaviť všetko tak, aby sme zvyšovali sebestačnosť Slovenska. Aby v prípade kríz sme vedeli pokryť základné potraviny. Denne sa k nám dováža 1300 kamiónov potravín. Podľa čísiel dovezieme ročne potraviny za 2,6 miliardy eur. Minimálne polovicu z toho množstva vieme vyrobiť doma, dopestovať, dochovať a vyprodukovať. Musíme loď otočiť tak, aby sme zvýšili podiel domácich výrobkov, zamestnáme na Slovensku viac ľudí a zvýšime HDP. Zároveň vieme garantovať, že ide o slovenské kvalitné a stopercentné potraviny.

Hovorili ste o znížení DPH. Máme 20 percentnú DPH na potraviny a na niektoré 10 percent. Uvažujete, že by sa viac produktov zaradilo do 10 percentnej DPH alebo by sa znížila 20 percentná DPH?

Všetko je v rokovaniach. V každom prípade to chceme urobiť tak, aby to konečný spotrebiteľ pocítil.

Počas letných mesiacov ste zintenzívnili kontroly hygieny a čerstvosti potravín. V júni až 55 percent vykonaných kontrol skončilo s nedostatkom. Máme na Slovensku kvalitné, čerstvé a hlavne dostupné potraviny?

Rozdelím to na dve témy. Môžem garantovať, že Slovensko patrí medzi top krajiny s hľadiska kvality a bezpečnosti potravín. Štátne veterinárna a potravinová kontrola vykonáva veľmi dobre prácu. Nestávajú sa také škandály, ako v iných krajinách. No musím povedať, že 100 percentná kvalita a bezpečnosť je pri slovenských výrobkoch. Nebudeme spochybňovať, že kurča, ktoré je na Slovensku dochované je tisíckrát kvalitnejšie, ako z Thajska, Brazílie či Ukrajiny. Rozdiel v kvalite je markantný. Čo sa týka kontrol, chcem garantovať, že kontroly budú pokračovať a viac ich zintenzívnime.

Čo bolo zistené pri kontrolách?

Pred pár týždňami bol zavretý jeden reťazec na 24 hodín. Croissanty boli dohryzené. Našli sa výkaly a mŕtve myši. O dva týždne neskôr pri inom obchodnom reťazci boli zistené podobné veci. Budeme cielene robiť takéto kontroly, aby sme zabezpečili bezpečnosť potravín. Chystáme aj iné kontroly na našom území. Zameriame sa aj na kontrolu dovozu. Často počúvam rôzne príbehy o potravinách zo zahraničia. Sú naozaj rôzni špekulanti.

Všetci volajú po lacnejších potravinách. Môžu byť však lacné potraviny aj kvalitné?

Skôr by som odpovedal tak, že lacné potraviny môžu byť bezpečné. Ak si kúpim šunku s podielom mäsa 92 percent, je bezpečná a aj kvalitná. Môžete si kúpiť šunku, ktorá ma podiel mäsa 55 percent. Podľa mňa je kvalitná, lebo je spracovaná v súlade so všetkými predpismi a je aj bezpečná. No keď sa pozrieme zo zdravotnej strany, tak 92 percentný podiel mäsa je lepší.

Ako nakupujete v obchode vy? Na čo pozeráte? Na krajinu pôvodu, zloženie alebo cenu?

Na nákupy si už nosím okuliare na čítanie, aby som videl. Na ministerstve udeľujeme značku kvality. Je deklarované, že ide o náš kvalitný výrobok. Snažím sa ísť cielene po slovenských výrobkoch. Naozaj nie je problém nájsť slovenské výrobky od mlieka a mliečnych výrobkoch až po mäso a pekárenské výrobky. Kvalita je stopercentná. Radšej si priplatím o pár centov za kvalitnejšie kura zo Slovenska, ako kura, ktoré je dovezené z Brazílie. Často kurence dochovajú na ceste do Európy.

Rád varíte?

Áno. Nakúpim slovenské výrobky a rád pri varení oddychujem. Veľmi ma poteší, keď to rýchlo zmizne zo stola, lebo je to chutné.

Smeruje k nám poľský obchodný reťazec Biedronka. Mnoho Slovákov zo severu tento obchod pozná, keď nakupuje v Poľsku. Prinesie okrem konkurencie aj výrazné zníženie cien na Slovensku?

Najprv som to odsudzoval, potom uvítal a teraz som 50 na 50. Na jednej strane to vytvorí tlak a väčšiu konkurenciu na znižovanie potravín. Je to prirodzené. V reťazcoch sú vytvorené tímy, ktoré pracujú, ako budú konkurovať novému reťazcu. To vidíte už teraz.

Čo môže byť problém?

Môže prísť k zníženiu podielu slovenských potravín v obchodoch. Proti tomu bojujeme. Nechcem v tomto smere cúvnuť. Chceme konštruktívne diskutovať a hľadať riešenia. Reťazce majú obrovské zisky. Keď si urobíte priemer výsledkov hospodárenia reťazcov aj v iných krajinách, tak napríklad v Nemecku majú trikrát nižšie zisky ako na Slovensku.

Kedy príde nový poľský reťazec k nám?

