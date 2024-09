Predpovede sa zhoršujú, rúti sa na nás KATASTROFA! Zasadne krízový štáb, Slovensko je v pohotovosti

(Zdroj: SHMÚ, FB/Prezídium HaZZ)

BRATISLAVA - Na Slovensko a Česko, ale aj Rakúsko a Nemecko sa valí extrémne počasie, ktoré má byť najhoršie za posledné roky. Predpovede sa menia, no problémom je, že sa situácia so zrážkami zhoršuje. Vypuknúť to má už dnes a navyše sa poriadne ochladí. Slovensko už v stredu avizovalo mimoriadne opatrenia a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zvoláva krízový štáb. Rovnako sú v pohotovosti armáda, hasiči aj vodohospodári.

08:55 Vedenie mesta Čadca v stredu zvolalo protipovodňovú komisiu. "Nechceme podceniť situáciu a chceme byť pripravení tak, aby nás dopady po zrážkach a povodniach zasiahli čo najmenej," hovorí mesto s tým, že predmetom stretnutia bola aj aktuálna pripravenosť zložiek záchranného zboru ako aj organizácií mesta. Bude tiež monitorovať nové verzie predpovedí i reálne zrážky v teréne. "Bezpečnosť občanov, ako aj ochrana zdravia a majetku je pre vedenie na prvom mieste. Povodne sú v našej oblasti isté a teraz zostáva len dúfať, že to nebude najhoršie," dodáva. V rámci mesta sa vyšpecifikovali krízové scenáre a už počas štvrtka budú príslušníci Mestskej polície a DHZ Čadca prechádzať rizikové miesta.

08:40 Bratislava infromuje, že v súvislosti s predpovedanými mimoriadnymi zrážkami má v pohotovosti kapacity na odsávanie vody, vrátane doplnkových čerpadiel a vozidiel s funkciou odčerpávania, zametacie vozidlá a pripravení sú aj pilčíci v prípade potreby odstraňovania popadaných drevín. Hlavné mesto si uvedomuje, že s intenzívnymi a prudkými dažďami súvisí aj možná stúpajúca hladina riek Dunaja a Moravy a ich prípadné vybreženie v niektorých lokalitách v záplavovom území. Komunikuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom, v ktorého kompetencii je inštalácia protipovodňových zábran a mesto je pripravené pomôcť pri ich inštalácii. Na spoluprácu je pripravená aj Mestská polícia Bratislava,

08:37 Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia sa mesto Trenčianske Teplice po dôkladnom zvážení rozhodlo o týždeň presunúť plánované víkendové podujatie DNI MESTA. "Vaša bezpečnosť a pohodlie sú pre nás prvoradé, preto sme sa rozhodli pre tento krok," uvádzajú.

08:33 Trenčianska radnica v súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a silného vetra upozorňuje obyvateľov na možné riziká záplav a prívalových dažďov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová. "Zatiaľ nevieme predpokladať, aký bude presnejší vývoj na území mesta, no najohrozenejšími oblasťami sú Kubrá, Kubrica, sídlisko Juh (Východná ulica), Belá (pri Tescu) a Horné Orechové," uviedla hovorkyňa s tým, že obavy a predpovede na území mesta sa možno napokon nepotvrdia, no obyvatelia by mali byť pripravení.

Radnica podľa nej preventívne komunikuje aj s miestnymi dobrovoľnými hasičmi. V prípade potreby budú mať k dispozícii takmer 600 vriec s pieskom. Mestská polícia bude monitorovať situáciu v jednotlivých mestských častiach. Mesto odporúča od štvrtka do pondelka (16. 9.) nevstupovať do lesoparku Brezina ani do žiadnych parkov, nezdržiavať sa v prírode. Silný vietor môže vyvracať stromy. Radnica tiež odporúča preparkovať automobily z Východnej ulice a neparkovať v blízkosti vzrastlých drevín, kde môže dôjsť k zlomeniu aj zdravých stromov. "Ak by došlo k zaplaveniu územia, mali by obyvatelia zostať pokojní a riadiť sa pokynmi, ktoré budeme v spolupráci s hasičmi, políciou i záchrannými zložkami zverejňovať na webovej stránke mesta i sociálnych sieťach, vrátane aplikácie Munipolis," doplnila Ságová.

Predpovede sa od stredy zhoršili

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, počasie v najbližších dňoch bude mimoriadne nepriaznivé predovšetkým na západnom a severozápadnom Slovensku. "V tejto časti územia očakávame vytrvalý a silný dážď s celkovým úhrnom zrážok od štvrtka 12.9. do nedele 15. 9. 2024 podľa najpravdepodobnejších scenárov modelu ECMWF 100 až 170 mm, na návetriach ojedinele až 200 mm, podľa najextrémnejších výpočtov aj viac," informuje v analýze meteórológ Miroslav Šinger.

Keďže v spomínanej oblasti sa očakáva aj silný severozápadný vietor, úhrny zrážok budú silno ovplyvnené aj náveterným a záveterným efektom, ktorý lepšie zachytávajú predpovedné modely s vyšším rozlíšením. "Práve na severozápadných návetriach hôr a v hrebeňových polohách očakávame vôbec najvyššie úhrny zrážok. Smerom na východ bude zrážok ubúdať, na východe spadne väčšinou 20-50 mm. Naopak viac naprší na Morave, v priľahlom Poľsku a vo východnej polovici Rakúska, väčšinou 150-250 mm, v horských oblastiach ojedinele aj viac ako 300-400 mm, čo sú pre našu oblasť extrémne vysoké úhrny zrážok," pokračuje SHMÚ.

Meteorológovia varujú, že takto výdatný dážď spôsobí aj výrazný vzostup vodných hladín s dosahovaním povodňových stupňov so zvýšeným rizikom povodní. "Zrážky budú navyše padať pri nízkej teplote, čo výrazne zníži ich výpar, naopak podporí udržanie spadnutej vody v krajine a odtok," dodávajú.

Teplota vzduchu bude v piatok spočiatku na západe, postupne aj na ostatnom území, len 9 až 15 °C, čo sú vzhľadom na ročnú dobu mimoriadne až extrémne nízke hodnoty maximálnej dennej teploty na úrovni dlhodobých teplotných rekordov. Pocit chladnu bude podľa SHMÚ znásobovať aj severozápadný vietor, ktorého nárazy môžu najmä na juhozápade presahovať 80 km/h, čo pri výdantom daždi a nízkej teplote povedie k veľmi nepriaznivým podmienkam. "Na podmáčanom povrchu je pri silnom vetre navyše vyššie riziko pádu stromov, čo povedie k zvýšenému nebezpečenstvu najmä v horách západného a severozápadného Slovenska," uvádz Šinger.

Výdatné zrážky budú zapríčinené nevšednou synoptickou situáciou, ktorá bude viesť k podpore výstupných pohybov - a teda aj zrážkotvorných procesov - nad rovnakými oblasťami strednej Európy počas niekoľkých dní. Na Morave, vo východnej polovici Rakúska, na krajnom juhozápade Poľska a na západnom Slovensku sa budú vyskytovať takmer nepretržité zrážky až do pondelka (16. 9.) len s krátkymi prerušeniami v závislosti od jednotlivých vplyvov synoptických štruktúr, dodáva SHMÚ.

"Zrážková poveternostná situácia začne príchodom teplotne výrazného studeného frontu od západu v priebehu štvrtka (12. 9.), za ktorým sa bude nachádzať studený vzduch pôvodom až spoza polárneho kruhu (no transformovaný počas prechodu ponad Atlantik). Pohyb frontu sa v našej oblasti zastaví z dôvodu presunu níže vo vyšších hladinách nad alpskú oblasť, a na jej prednej strane tak bude u nás prevládať južné výškové prúdenie (čiara frontu teda bude orientovaná paralelne s výškovým prúdením)," informuje meteorológ.

Zároveň sa podľa meteorológov na fronte južne od Álp prehĺbi tlaková níž, ktorá sa v piatok (13. 9.) presunie nad Balkán a odtiaľ nad Slovensko a južné Poľsko, s čím bude spojená druhá - ešte intenzívnejšia vlna zrážok. "V priebehu soboty (14. 9.) sa nad Balkán presunie aj tlaková níž vo vyšších hladinách a na jej prednej strane sa v oblasti Východných Karpát prehĺbi nová tlaková níž, ktorá sa vplyvom juhovýchodného až východného prúdenia teplého vzduchu presunie nad južné Poľsko, Moravu a Slovensko (v predpovedi jej presnejšej polohy je stále neurčitosť), s čím bude spojená tretia vlna zrážok, opäť s vysokou intenzitou," dodáva s tým, že níž sa na prelome tohto a budúceho týždňa v nižších hladinách bude v našej oblasti vypĺňať a zároveň teplotný kontrast na frontálnom rozhraní bude výrazne slabnúť, vplyvom čoho výdatné zrážky ustanú.

Meteorológovia podotýkajú. že vývoj situácie, predovšetkým konkrétne zrážkové úhrny a ich vplyvy na vodné toky v jednotlivých lokalitách, je možné odhadovať len s určitou presnosťou vyplývajúcou z neistoty pri odhade presnej trajektórie stredu tlakovej níže, výraznosti vplyvu orografických efektov na intenzitu zrážok, ako aj vplyvu doterajšieho sucha.

Pre silný dážď platia výstrahy

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí počas celého dňa v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Trnavského a Trenčianskeho kraja. Platí aj pre okresy Topoľčany, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. SHMÚ miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 120 až 180 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," dodal ústav.

Prvý stupeň pred dažďom vydali pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Žilinského kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Partizánske, Prievidza, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Tam predbežne platí výstraha od 18.00 h.

Bezpečnostné složky na Slovensku sú od stredy v pohotovosti

V súvislosti s očakávanými výdatnými zrážkami v prípade potreby bude plne súčinná armáda. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že telefonoval so šéfom rezortu obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). S ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) sa dohodli na koordinovaní postupu a prípravách.

Začíname s prípravou na extrémne zrážky, ktoré sú avizované nad okolitými štátmi a žiaľ prognóza zatiaľ avizuje, že tie...

Taraba už v utorok po rokovaní vlády avizoval, že v súvislosti s extrémnymi zrážkami zvolá krízový štáb pre zrážky. Koná sa vo štvrtok o 09.30 h v Malackách. "Protipovodňové opatrenia na Devíne sa budú zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku pripravovať v najbližších chvíľach," povedal Taraba. Dodal, že prietok na Dunaji odhaduje Slovenský hydrometeorologický ústav na 8-tisíc metrov kubických. Preto bude vo vodnej elektrárni Gabčíkovo v prevádzke sedem turbín z ôsmich.

"Vzhľadom na to, že v Gabčíkove je do konca roka odstávka jednej turbíny, ktorá prechádza servisom, budeme mať nižšiu priepustnú kapacitu a preto začneme aj aktívnu komunikáciu s Maďarskom pre prípad potreby zvýšenia prietokov do ramenných sústav Dunaja," uviedol. Dodal, že prietok na Dunaji odhaduje Slovenský hydrometeorologický ústav na 8-tisíc metrov kubických.

Pripravenosť Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) reagovať na očakávané výdatné zrážky a ich dôsledky deklaroval i minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "V prípade, že sa bude riziko zvyšovať, zabezpečíme všetko preto, aby sme ochránili životy a majetok obyvateľov Slovenska," deklaroval po rokovaní vlády.

Prípadným povodniam po očakávaných extrémnych zrážkach v najbližších dňoch v európskom regióne, vrátane Slovenska, by mali vodné stavby v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) zabrániť. Po období sucha sú pripravené akumulovať vodu a chrániť tak územie."Konkrétna situácia a spôsob opatrení závisí od vývoja počasia, a to nielen u nás, vývoja výšky hladiny na tokoch a predpokladu ich kulminácie," poznamenal Marián Bocák zo SVP.

V Česku odporúčajú ľuďom pripraviť si evakuačný kufor

Podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka u nich hrozí podobná situácia ako v rokoch 1997 a 2002, keď Česko postihli rozsiahle povodne. Minister vnútra Vít Rakušan ľuďom odporučil, aby si pripravili evakuačný kufor. Uviedli to v stredu na spoločnej tlačovej konferencii. Ľudia by mali mať nabitý telefón a powerbanky, pripravené zásoby pitnej vody a ľudia v zasiahnutých oblastiach by mali cenné veci vyniesť do horných poschodí. Ústredný krízový štáb ČR je pre prípad vyhrotenia situácie už pripravený.

V dôsledku extrémnych zrážok, pred ktorými na najbližšie štyri dni v stredu varovali českí meteorológovia, môže dôjsť ku komplikáciám aj v železničnej doprave. České dráhy (ČD) v reakcii na výstrahu aktivujú pohotovostnú službu, aby zmiernili dôsledky komplikácií. V dôsledku extrémnych zrážok môže podľa ČD dôjsť k poškodeniu tratí, prípadne môžu do koľajiska spadnúť stromy, čo môže skomplikovať železničnú dopravu. ČD preto posilnili personálne aj materiálne kapacity a cestujúcich žiadajú, aby sledovali aktuálne informácie o premávke na železnici.

Nový výpočet modelu Aladin z 12. 9. 00 UTC potvrzuje vysoké srážkové úhrny v nejbližších třech dnech na většině území ČR. Podstatně slabší srážky předpokládá jen v západních a severozápadních Čechách.



Na mapě vidíte sumu srážek do půlnoci na pondělí podle nového výpočtu…

"Prosíme cestujúcich, aby sa na možné komplikácie pri cestovaní preventívne pripravili, vybavili sa na cestu dostatočným množstvom tekutín, jedlom, prípadne liekmi, ktoré pravidelne užívajú, a to aj v prípade ciest na kratšiu vzdialenosť," dodal Filip Medelský z komunikačného oddelenia ČD.