Trenčianska nemocnica reaguje na kontroverzie s lekármi! Aktuálna situácia, TAKTO to bolo s urológom na kardiológii

Ešte v júli podali na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín výpovede viacerí lekári, čo rozvírilo situáciu nielen v nemocnici, ale aj na politickej scéne. Poslanec KDH Peter Stachura v auguste informoval, že celé jej kardiologické oddelenie funguje len vďaka jednému lekárovi z Banskej Bystrice, čiže prakticky nefunguje. Neskôr sa medializovali informácie, že na oddelení slúžil urológ, čo spôsobilo ďalšie obavy o funkčnosti nemocnice.

Voči týmto tvrdeniam sa vedenie nemocnice ostro ohradilo a podalo vysvetlenie. Ako však dodáva hovorkyňa nemocnice Martina Holecová, je na mieste informovať verejnosť, upokojiť verejnú mienku a najmä pacientov, ktorí sú vystavení neoprávneným obavám. "Môžeme zodpovedne prehlásiť, že k dnešnému dňu (11. 9. 2024) pracujú na Kardiologickom oddelení siedmi kardiológovia. Zároveň má oddelenie k dispozícii jedného kardiológa na zmluvu o vykonávaní pohotovostných služieb," konštatuje Holecová.

Dodáva, že vniknutá situácia, ktorú prezentoval poslanec Stachura, bola umelo vykonštruovaná a ani jeden pacient vo FN Trenčín nebol vystavený čo i len najmenšiemu riziku ohrozenia zdravia. FN Trenčín a jej nové vedenie, od prevzatia vedenia v nemocnici robí všetko preto, aby bola zabezpečená komplexná starostlivosť pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú lekársku pomoc.

„V priebehu tohto mesiaca riešime nástup ďalších dvoch kardiológov špecialistov do pracovného pomeru,“ ozrejmil riaditeľ FN Trenčín Michal Plesník a doplnil, že nemocnica bude o posilnení tímu lekárov pacientov, aj verejnosť informovať. Umelo vykonštruovaný problém na Kardiológii vznikol podľa Holecovej na základe nezodpovedného prístupu dvoch lekárov vo výpovednej lehote, ktorí bez upozornenia nenastúpili do práce. Práve v tom čase prišiel na oddelenie poslanec Stachura a situáciu svojsky interpretoval do médií.

„Naša nemocnica má na prvom mieste zabezpečenie zdravia pacientov. Nebudeme sa zapájať do politických hier. Je však veľmi nezodpovedné vyvolávať strach medzi pacientami nemocnice a šíriť neoprávnenú paniku,“ zdôraznil riaditeľ Plesník.

Nemocnica vyvracia správy o službe urológa na kardiologickom oddelení

Vedenie nemocnice chce vyvrátiť aj informácie o službe urológa na Kardiologickom oddelení. "V tomto prípade sa jednalo o lekára so šesťročnou praxou, ktorý je v príprave na atestáciu. V období, kedy slúžil na Kardiologickom oddelení, bol v rámci predatestačnej prípravy na cirkulácii na Kardiologickom oddelení. To znamená, že slúžil aj na ostatných oddeleniach, čo je bežná prax aj v iných nemocniciach, keď neatestovaní lekári cirkulujú po ostatných oddeleniach v rámci jednej nemocnice," informuje hovorkyňa a zdôrazňuje, že počas služby tohto lekára s pokročilou praxou mal na aktívnej príslužbe aj primára oddelenia.

Nemocnica konštatuje, že uvedenými vyjadreniami je hrubo znevažovaná práca jej lekárov a zdravotníckeho personálu, ktorí zabezpečujú nepretržite starostlivosť o pacientov. Prosí preto pacientov, aby nepodliehali takýmto politickým hrám, ktoré patria do parlamentu a nie do zdravotníckeho zariadenia. V prípade opakovaných útokov a šírenia klamlivých informácií zvažuje nemocnica podniknúť právne kroky. „Je našou povinnosťou a poslaním sústrediť sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zbytočné a vymyslené kauzy len zamestnávajú náš personál, ktorý sa má sústrediť výhradne na pacientov a chod nemocnice,“ uzavrel riaditeľ nemocnice Plesník.