Iniciatíva Hegerovej vlády je bez využitia: Najzbytočnejší zákon roka? Pribudli povinnosti, výhody však žiadne!

Rezort práce ešte pod vedením Milana Krajniaka avizoval, že rodinné podniky by mali byť v budúcnosti prijímateľom vybraných druhov pomoci, čo sa však do legislatívnej úpravy nepremietlo. Naopak, ak by sa nejaká eseročka, fyzická osoba alebo akciová spoločnosť v súčasnosti zaregistrovala ako rodinný podnik, museli by napríklad vytvoriť rodinnú radu, spĺňať zákonné podmienky na priznanie štatútu registrovaného podniku a 12% zo svojho zisku po zdanení by museli použiť na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov v období jedného roka.

Najzbytočnejší zákon roka

„Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nebola ku dnešnému dňu doručená žiadna žiadosť o registráciu rodinného podniku,“ uviedla pre Noviny.sk riaditeľka odboru komunikácie ministerstva Karolína Ducká. Tá zároveň avizovala, že zákon budú na ministerstve analyzovať, či je dostatočne efektívny a v prípade potreby ho budú novelizovať.

"Priznám sa, nedostali ku mne žiadne nejaké bližšie informácie, alebo podmienky, aké by som mal spĺňať, aké výhody by z tohto mohli pre mňa plynúť," povedal pre televíziu JOJ majiteľ firmy Vlčie sirupy Juraj Kovaľ, ktorý spolu so svojou rodinou vyrába domáce sirupy a pirohy.

"Minuloročnú novelu možno označiť ako najzbytočnejší zákon roka," opísal prezident združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Podnikateľom sa nepozdáva najmä príliš veľká byrokracia a zbytočný zásah do slobody podnikania. "Inšpiráciou v tomto môže byť napríklad Česko, ktoré začalo regulačný rámec pre rodinné firmy upravovať pred viac ako desiatimi rokmi," dodal Solík.