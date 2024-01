AKTUÁLNE Šokujúca správa! Milan Krajniak odchádza z hnutia Sme rodina

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Milan Krajniak len pred malou chvíľou oznámil šokujúcu správu. Po ôsmich rokoch ukončil svoje členstvo v hnutí Sme rodina. Borisovi Kollárovi sa poďakoval za všetko. Do inej politickej strany nevstupuje.

Sme rodina príde o jedného z dôležitých členov strany. Po ôsmich rokoch sa totiž toto hnutie rozhodol opustiť Milan Krajniak, ktorý už o tom informoval aj predsedu Borisa Kollára. Tomu za všetko poďakoval. "Veľmi si vážim, že vďaka Borisovi Kollárovi a hnutiu Sme rodina som mohol osem rokov pôsobiť v slovenskej politike. Som presvedčený, že sa nám podarilo urobiť veľa dobrých vecí, ktoré ľuďom a rodinám na Slovenku pomohli a budú pomáhať aj v budúcnosti," napísal Milan Krajniak na sociálnej sieti.

archívne video:

TK Boris Kollár a Milan Krajniak k vedenej antikampani (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Jednou z dobrých vecí, ktoré sa im podľa neho v politike podarili bolo napríklad odškodnenie žien ročníkov 1957 až 1964, ktoré boli diskriminované pri odchode na dôchodok. Taktiež zaviedli možnosť odísť do dôchodku po 40-tich odpracovaných rokoch. Okrem toho spoločne budovali niekoľko detských ihrísk po celom Slovensku či pomohli zadlženým ľuďom.

Milan Krajniak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Najviac je však šťastný, že sa im podarilo presadiť rodičovský dôchodok. "Bez neustálej podpory Borisa Kollára, ako aj ďalších kolegov zo Sme rodina, by sa nikdy nepodarilo rodičovský dôchodok presadiť. Som za to Borisovi a Sme rodina vďačný. Som presvedčený, že v európskej politike sa nám darilo presadzovať víziu Slovenska ako suverénneho národného štátu, ktorý nemá odovzdávať ďalšie kompetencie do Bruselu a má si zachovať právo veta pri rozhodovaní v EÚ. Darilo sa nám aj brániť Slovensko pred progresívnou ideologickou kolonizáciou zo strany EÚ, ale aj viacerých slovenských politických strán a progresívno-liberálnych elít," skonštatoval Krajniak.

Ako ďalej dodal, neplánuje vstúpiť do žiadnej inej politickej strany a ani žiadnu založiť. Napriek tomu sa však dôležitým témam ako je suverenita Slovenskej republiky, budovanie slovenskej identity či presadzovanie konzervatívnych a kresťanských hodnôt, plánuje aj naďalej venovať avšak už len prostredníctvom sociálnych sietí či v článkoch konzervatívnych médií.