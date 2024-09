Poslanci PS predkladajú viaceré návrhy: Vyzývajú koalíciu na ich podporu

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak vládnej koalícii záleží na podnikateľoch, mladých či zdravotne znevýhodnených ľuďoch, mala by hlasovať za návrhy opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Vyhlásili to v piatok predstavitelia hnutia, ktorí na schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom budúci týždeň v utorok (10.9.) predkladajú viaceré poslanecké návrhy.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zlepšenie podnikateľského prostredia túto koalíciu nezaujíma. My navrhujeme, aby si podnikatelia mohli rýchlejšie odpísať nezaplatené faktúry po jednom roku do 50 % a po dvoch rokoch do 100 %. Dnes sú podnikatelia v absurdnej situácii - napríklad po jednom roku od splatnosti takejto neuhradenej faktúry si môžu do nákladov zahrnúť maximálne 20 % jej hodnoty," uviedol poslanec PS Michal Truban.

Michal Truban (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nevidí pritom dôvod, prečo by koalícia tento návrh nepodporila. "Je to jednoduché, konštruktívne a praktické opatrenie. Žiadna ideológia, žiadny väčší náklad pre verejné financie, žiadna komplikovaná implementácia. Podobne ako naše predchádzajúce návrhy, ktoré by mohli zvýhodniť investície do slovenských firiem, ušetriť podnikateľom náklady na administratívu či zaviesť predvyplnené daňové priznanie," doplnil Truban.

Veronika Veslárová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslankyňa PS Veronika Veslárová predstavila návrhy, ktoré sa zaoberajú ochranou zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, rozšírením domácej opatrovateľskej služby či pomocou opatrovateľkám a opatrovateľom zdravotne znevýhodnených. Tým sa v závislosti od príjmu opatrovaných od 2-násobku životného minima kráti príspevok. Tento strop navrhuje odstrániť. Ak je súčasná vláda skutočne sociálna, musí to podľa nej dokázať aj skutkami.

Dávid Dej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dávid Dej a Simona Petrík (obidvaja PS) zase predkladajú zákon, ktorý má zatraktívniť absolventskú prax. Príspevok pre absolventov počas praxe navrhujú zvýšiť z pôvodného životného minima na 40 % minimálnej mzdy, čo v roku 2025 bude predstavovať 326 eur, a to bez zdanenia. "Mladí absolventi bez pracovných skúseností majú výrazne nižšiu šancu uplatniť sa na trhu práce v odbore, ktorý vyštudovali. Zamestnávatelia často požadujú nielen vzdelanie, ale aj praktické skúsenosti," vysvetlil Dej.