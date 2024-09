Rezort zdravotníctva vyhlásil výzvu na zabezpečenie paliatívnej starostlivosti

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

"V rezorte zdravotníctva si uvedomujeme, že starnutie populácie prináša so sebou aj mnohé zdravotné komplikácie a často odkázanosť človeka na pomoc iných. Zároveň myslíme na pacientov a ich rodiny, ktorí zápasia s vážnymi ochoreniami a potrebujú zmierniť utrpenie či zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu života, aká je v danej situácii možná. Aj preto prinášame výzvu na podporu paliatívnej starostlivosti, aby sme týmto skupinám pomohli," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).

Cieľom výzvy je vytvoriť paliatívne oddelenia a paliatívne lôžka v nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcie už existujúcich lôžok, ktoré sa uvoľnia po reorganizácii siete nemocníc. "Zároveň chceme naplniť optimálnu sieť paliatívnych oddelení, ktoré budú poskytovať uvedenú starostlivosť v súlade s koncepciou a novým zákonom o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti," doplnilo ministerstvo.

Ide o opakovanú výzvu, pri ktorej sa nevyčerpala určená alokácia. MZ upozornilo, že oproti prvej výzve došlo k viacerým zmenám. "Napríklad, žiadosti môžu posielať ústavné zdravotnícke zariadenia druhej až piatej úrovne kategorizované podľa optimalizácie siete nemocníc do 31. októbra, respektíve do vyčerpania alokácie. Žiadatelia sa musia pred samotným podaním žiadosti prihlásiť do informačného systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ISPO), kde zaevidujú svoju žiadosť. Systém ISPO vygeneruje žiadateľovi sumár žiadosti, ktorý musí žiadateľ následne odoslať na Ministerstvo zdravotníctva SR," priblížil rezort.