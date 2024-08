Posun v prípade proruského politika na sankčnom zozname: Slovensko mu po mesiacoch zrušilo ochranu

Arťom Marčevskij (Zdroj: Repro foto YouTube/Правда Марчевского)

Marčevskij sa podľa českej vlády a spravodajských služieb spolu s ďalším proruským ukrajinským politikom Viktorom Medvedčukom pomocou mediálnej platformy Voice of Europe pokúšali ovplyvňovať politikov vo viacerých európskych krajinách a niektorým z nich aj odovzdávať peniaze. Od konca marca, keď ho česká vláda pridala na národný sankčný zoznam, sa presunul na Slovensko, ktoré mu udelilo dočasnú ochranu.

O zrušení takzvaného dočasného útočiska rozhodli úrady 3. júla pričom rozhodnutie sa stalo vykonateľným 25. júla. Českému Denníku N to potvrdilo slovenské ministerstvo vnútra. Marčevskij by sa tak už nemal nachádzať na Slovensku. Marčevského v máji na svoj sankčný zoznam umiestnila aj Európska únia spolu s Medvedčukom a mediálnou platformou Voice of Europe.