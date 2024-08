Čaputová sa vrátila do bežného života: Čo teraz robí? Prezradila, kedy bude svadba s jej partnerom

Vpravo Zuzana Čaputová s jej partnerom Jurajom Rizmanom (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová má vzťah k horám veľmi pozitívny a tak spojila príjemné s užitočným. S redaktorom TV Markízy sa pracovne vydala na tatranskú cykloturistiku z Podbanského do Tichej Doliny, počas ktorej prezradila aj svoje plány do budúcnosti. Podľa jej slov ju onedlho uvidíme na akademickej pôde. Dočkáme sa už dlho očakávanej svadby s jej partnerom Jurajom Rizmanom?

archívne video

Posledný príhovor prezidentky Čaputovej: Moje milované Slovensko, bolo mi cťou slúžiť ti (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Čaputová si pred cyklopotulkami pod Kriváňom pripomenula najväčšiu historickú udalosť spred 80 rokov, zastavila sa pri pamätníku venovanému hrdinom SNP, kde položila veniec, informujú tvnoviny.sk. "Mier nie je samozrejmosť," pripomenula v tejto súvislosti.

Ako trávi čas po tom, ako už nie je prezidentka?

Čaputová od 15. júna 2024 už nie je hlavou Slovenskej republiky. „Vždy som bola obyčajným človekom a jedným z vás, iba som vykonávala mandát prezidentky Slovenskej republiky," povedala pre TV Markíza s tým, že po vykonaní svojho mandátu spomalila a snaží si oddýchnuť.

Zuzana Čaputová počas toho, ako sa posledný krát prihovára vo funkcii prezidentky (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Je to ale postupný proces odkladania tej zodpovednosti, alebo toho vedomia zodpovednosti, ale faktom je, že mám konečne čas na svojich blízkych. Tieto letné mesiace využívame presne na to, aby som si oddýchla, aby som porobila aj v domácnosti, čo som nestíhala, aby som čítala veci, ktoré ma lákali, ale nevládala som sa vtedy venovať iným veciam. Takže všetky tie veci, ktoré som odkladala, tak teraz sa z nich mám možnosť tešiť," prezradila. Bývalá prezidentka je skôr introvert a má rada pokoj a prírodu, no rada sa rozpráva s ľuďmi. "Je to veľmi obohacujúce," dodala. Za najväčší relax považuje meditáciu a plávanie.

Bude svadba?

Bývalá prezidentka okrem iného prezradila, či s jej priateľom Jurajom chystajú svadbu. "Keď to prirodzene príde, tak to bude. Viem, že sa o tom písalo, usmiali sme sa nad tým a podľa mňa je ďaleko dôležitejšia kvalita toho vzťahu," odvetila s tým, že má za sebou veľmi náročné obdobie. "S Jurajom trávime voľný čas a to je cenné pre mňa, že mám vedľa seba človeka, ktorý mi je oporou," povedala pre TV Markíza.

Exprezidentka Zuzana Čaputová na dovolenke vo Švajčiarsku s partnerom Rizmanom (Zdroj: Instagram/Zuzana Čaputová)