Fico o svojom aktuálnom zdravotnom stave: Rehabilitácia bola náročná! Už športuje a chystá sa do zahraničia

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér uviedol, že po náročnej rehabilitácii je podľa vlastných slov pripravený chodiť do práce. „Možno som aj ja urobil chybu, že som niektoré veci uponáhľal, lebo minimálne v opozícii, ale aj časti mediálnej sféry je pocit, že nič sa nestalo – veď Fico je nohách, normálne funguje,“ povedal.

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na výslovnú žiadosť opozície (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tvrdí, že prvých 15 dní bol bez akýchkoľvek informácií. „Požiadal som svojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomenie, že niekto do vás strelí 9 mm guľu z jedného metra – okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele. Aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov,“ povedal Fico a pripomenul, že bol v ohrození života. „Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus-mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť,“ priznal. „Už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som schopný zobrať závažia a dať si 10-kilometrovú túru. Ale športujem primerane tomu stavu, v ktorom sa momentálne nachádzam,“ dodal. Zároveň avizoval, že v krátkom čase bude zverejnená správa o atentáte.

V pondelok sa dokonca chystá aj na zahraničnú pracovnú cestu. "Chcem položiť veniec vďaky tak na hrob britského vojaka, aj amerického vojaka,“ uviedol Fico s tým, že v tom nevidí žiadny rozdiel. „Treba si vážiť každú jednu obeť, ktorá prišla v boji proti fašizmu," povedal. Dodal, že následne sa vo štvrtok 29. augusta zúčastní na oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.