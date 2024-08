Veľké novinky v SaS: Liberáli majú nového člena! Je ním známy komunálny politik

Branislav Gröhling (Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling)

"My sme doteraz boli vnímaní ako malá strana, bratislavská strana, ktorá sa venuje iba parlamentnej politike. Beriem to tak, že od dnešného dňa sa ako strana otvárame všetkým ľuďom a podporovateľom, že môžu vstúpiť do strany a hájiť a prezentovať aj naše myšlienky," povedal Gröhling pre novinárov. SaS podľa neho chce dať najavo, že regióny sú pre stranu dôležité. "Už teraz môžeme avizovať, že máme ďalšie takéto osobnosti, či už z mestskej alebo župnej politiky, ktoré sú už v súčasnosti našimi členmi a budeme to prezentovať v najbližšom čase," dodal.

archívne video

Reakcia strany SaS na mimoriadnu schôdzu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Gibóda uviedol, že vstúpiť do SaS v ňom zrelo už dlhšiu dobu

"Tým cieľom je prenášať tie problémy, s ktorými som sa stretol na tejto lokálnej úrovni z pozície viceprimátora aj z pozície toho, čo rieši mesto Košice, práve na tú národnú úroveň. Zároveň ide o to prinášať tú odbornosť, ktorú som ja za tie roky nadobudol, v rámci strany, ktorá bojuje proti populizmu a chce prinášať reálne riešenia pre obyvateľov," povedal.

SaS má podľa Gröhlinga aktuálne 248 členov, v Košiciach je ich len 14. V mestskom zastupiteľstve Košíc má strana aktuálne okrem Gibódu aj poslanca Marcela Vrchotu, ktorý je starostom najväčšej mestskej časti Západ.