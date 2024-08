Ministri prehovorili o rekonštrukcii vlády: TAKTO vidia súčasnú situáciu! Jasné slová Rašiho aj Dolinkovej

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Strana Hlas-SD si ctí koaličnú zmluvu v tej forme, v akej je napísaná, nevidí preto dôvod na jej zmenu ani na rekonštrukciu vlády. Pred stredajším rokovaním kabinetu to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši.

"Nemáme dôvod ani úmysel na tom nič meniť," zopakoval Raši postoj Hlasu-SD. Rovnako zdôraznil, že nemá vedomosť o tom, že by personálne zmeny chystali koaliční partneri. "Nemám informáciu, že by jednotlivé strany chceli meniť tých, ktorých nominovali na ministerský post," uviedol. Nemenný podľa Rašiho zostáva aj postoj Hlasu-SD v otázke predsedu parlamentu. "Tento post patrí podľa koaličnej zmluvy strane Hlas-SD," povedal.

Richard Raši trvá na tom, že post šéfa parlamentu patrí strane Hlas-SD (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rekonštrukcia vlády nebola a nie je témou ani podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). "Stretávala som sa počas leta s ministrami, ale toto nebola téma, ani u nás v Hlase, ani v koalícii," uviedla pred rokovaním vlády. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) vidí za témou rekonštrukcie vlády umelé fabulácie, ktoré vytvára opozícia a rozvíjajú médiá.

Na leto odišli v napätej situácii

Vláda sa na letnú prestávku rozišla bez toho, aby mali dohodu na novom predsedovi parlamentu. Post zostal voľný po odchode Petra Pellegrinho do prezidentksého paláca. Podľa koaličnej zmluvy patrí funkcia strane Hlas-SD, ktorá si ju mieni aj ponechať a rada by v nej videla práve Richarda Rašiho. Jej koaliční partneri to však vidia inak. Záujem o kreslo šéfa parlamentu totiž prejavila SNS na čele s Andrejom Dankom. V prospech národniarov sa vyjadrila aj strana Smer-SSD. Hlas však ustúpiť nemieni.

Okrem toho sa počas leta v kuloároch hovorilo aj o tom, že "nahnuté" to má mať ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Aktuálne zasa čelia snahám o odvolanie v parlamente ministerka kultúry Martina Šimkovičová (Nom. SNS) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SSD). Premiér Robert Fico sa ich však oboch zastal.