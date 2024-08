Hrôzostrašná nehoda na priecestí: VIDEO O život prišiel taxikár Milan a dve maloleté deti, ktoré viezol!

Podľa miestnych obyvateľov bol náraz do auta taký silný, že z neho zostal iba vrak (Zdroj: Instagram/192_rs)

K nehode došlo 19. Augusta krátko po obede. Vodič si nevšimol svetelnú a zvukovú signalizáciu a pretože bolo priecestie bez závor, vošiel rovno do cesty idúcemu vlaku. Z hroznej tragédie sa nevie spamätať ani syn taxikára. Podľa syna nemal otec nikdy dopravnú nehodu a nikdy nepil, uviedli srbské médiá. Zúfalí príbuzní čakajú na výsledky vyšetrovania, no ich blízkych im to už nevráti.

Video, ktoré obletelo sociálne siete ukazuje, ako cez železničné priecestie napriek funkčnej svetelnej signalizácii prechádza taxík. O sekundu neskôr ho už tlačí vlak pred sebou niekoľko metrov.

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé osoby

Miestni obyvatelia, ktorí sa stali svedkami hroznej tragédie uviedli, že vlak ťahal auto niekoľko metrov a zostal z neho len vrak. Službukonajúci štátny zástupca, ktorý vyšetroval nehodu na mieste uviedol, že svetelná aj zvuková signalizácia fungovala. Viac informácií by malo poskytnúť ďalšie vyšetrovanie a nariadená pitva, vrátane toxikologického rozboru. Podľa miestnych sa na tomto železničnom priecestí v minulosti stalo už niekoľko nehôd.