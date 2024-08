Obľúbená turistika sa môže skončiť aj problémom: Pozor na TÝCHTO parazitov! Radíme, ako sa chrániť

(Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - S letom prichádza do povedomia aj obľúbená turistika. Veď les, kde sa ledva prederú slnečné lúče, je pre mnohých istá oáza ochladenia a pokoja, či únik pred realitou. Aj keď sú vonku teploty vysoké, nemali by sme zabúdať na dôslednú ochranbu v podobe dlhého oblečenia. Dôvod je prostý - nebezpečenstvo číha doslova na každom rohu.

Leto. Kým mnohí radšej chodia na dovolenku k moru, iní sú verní Slovensku a miestnej turistike. Naša krajina a lesy majú rozhodne čo ponúknuť, no ani nevieme ako, a môžeme si turistiku v negatívnom zmysle pamätať ešte dlho.

Archívne VIDEO Kliešťová meningoencefalitída má dvojfázový priebeh, upozornil primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny košickej nemocnice Ladislav Virág

Kliešťová meningoencefalitída má dvojfázový priebeh, upozornil primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny košickej nemocnice Ladislav Virág (Zdroj: TASR / Maroš Černý)

Nie je totiž nič nezvyčajné, že si po návšteve lesa so sebou domov prinesieme aj parazita, ktorý prenáša aj viaceré ochorenia. Ide o kliešťa a pri nich by sme mali byť na pozore. Sú totiž malé, nenápadné a veľakrát si ich všimneme až vtedy, keď si už pochutnávajú na našej krvi. Existujú neškodné, ale aj infikované jedince, ktoré prenášajú najmä lymsku boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Hygienici, vzhľadom na množstvo turistov v lese, vydali odporúčania, ako zabrániť problémom, ktoré stret s kliešťmi prináša.

Pozor aj na neupravené mlieko

Ako vysvetlili, kliešte začínajú byť aktívne vtedy, keď je vonkajšia teplota viac, ako 5 stupňov Celzia. Vzhľadom na teplé zimy to znamená, že bývajú aktívne aj v mesiacoch, kedy to v minulosti nebolo bežné. "Kliešte sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra. Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Myslite tiež na to, že kliešte nenachádzame iba vo voľnej prírode, v lesoch. Vyskytujú sa aj v zastavaných územiach - v záhradách, parkoch, trávnatých porastoch a podobne. Za ostatné obdobie sa možno s kliešťami stretnúť aj v horských oblastiach vo výške nad 1000 metrov nad morom," upozornili hygienici z Úradu verejného zdravotníctva.

Ako dodali, aby sme zabránili stretu s kliešťami, mali by sme sa vyhýbať miestam s vyšším predpokladom ich výskytu, ako sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či krovie. Rovnako odporúčajú nosiť do prírody uzavretú obuv a oblečenie, ktoré pokrýva čo najväčšiu časť tela, napríklad dlhé nohavice a tričko s krátkym rukávom s mikinou, v prípade leta vyberáme ľahšie a vzdušnejšie materiály. Treba myslieť aj na dlhé ponožky, ktoré si treba zakášať do nohavíc. Vhodnejší je tiež svetlejší odev, na ktorom parazita skôr zbadáme. Potrebné je tiež používať repelenty.

PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME: AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤAMI? ☝️ Znížiť riziko zaklieštenia, teda prisatia kliešťa, môžeme... Posted by Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky on Wednesday, August 14, 2024

Aj keď sa budeme rizikovým oblastiam vyhýbať, mali by sme sa po návrate z lesa prekontrolovať celé telo. Zvýšenú pozornosť by sme mali upriamiť na vlasovú časť hlavy, slabiny a podpazušia, miesta za ušami, podkolenné jamky a oblasť intímnych miest, kam sa kliešť najčastejšie prisáva.

Avšak, aj keď dodržíme všetky opatrenia, môžeme sa encefalitídou či boreliózou nakaziť aj nepriamo. A to konzumáciou neupraveného mlieka a mliečnych výrobkov. "Konkrétne vírus kliešťovej encefalitídy sa môže prenášať aj pitím čerstvého, tepelne nespracovaného ovčieho či kozieho mlieka alebo zjedením výrobkov z takéhoto mlieka, ako sú napríklad syry alebo bryndza. Surové ovčie alebo kozie mlieko preto treba pred konzumáciou prevariť. Syr vyrobený zo surového mlieka je potrebné aspoň opiecť z oboch strán. Vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí pri teplote 70 °C," upozornili hygienici s tým, že od začiatku roka bolo nahlásených dovedna 116 prípadov kliešťovej encefalitídy (z toho v 12 prípadoch bol potvrdený prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy cez tepelne nespracované výrobky z mlieka) a 1 183 prípadov lymskej boreliózy.

Čo robiť, ak si na tele nájdeme kliešťa. V minulosti bolo zvykom parazita potrieť olejom alebo ho točiť v smere hodinových ručičiek. Teraz sú však odporúčania iné. "Kliešťa uchopte pinzetou čo najbližšie ku koži a vyťahujte ho plynulým kolmým ťahom smerom od kože. Postupujte pomaly a bez točenia. Ak ho potrebujete z kože uvoľniť, opatrne ním zakývajte zo strany na stranu a opäť skúste plynulo ťahať smerom od kože. Kliešťa nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť - je dôležité ho nepoškodiť a nerozmliaždiť," odporučili odborníci. Podľa ich slov by sme za žiadnych okolností na neho nemali kvapkať olej, lebo sa začne dusiť a vyvráti natrávenú krv späť do rany.

Archívne VIDEO Ako vybrať kliešťa

Keď sa nám podarí kliešťa úspešne vytiahnuť celého, nemali by sme ho mliaždiť prstami. Ideálne je ho hodiť do toalety a spláchnuť, alebo ho uzavrieť do vrecúška a vyhodiť do koša, prípadne ho prelepiť páskou, a tak vyhodiť. Ak sa nám napriek všetkému úsiliu nepodarí kliešťa vybrať celého a hlavička ostane v rane, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc.

"Kliešťa je potrebné vybrať čo najskôr. Po vybratí miesto prisatia hneď vydezinfikujte. Ak nie je poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne (lieh, jódová tinktúra), použite prípravok s obsahom alkoholu. Dezinfikujte aj pinzetu a povrchy, na ktoré dopadla tekutina z poškodeného tela nacicaného kliešťa a poriadne si umyte ruky. Poznačte si pre istotu dátum a pravdepodobnú lokalitu, kde ste mohli kliešťa chytiť. Ak ste ho mohli mať na tele už dlhší čas (zopár dní), poznačte si aj túto informáciu. Tieto informácie môžu byť užitočné pre vášho lekára v prípade, že sa u vás neskôr objavia príznaky, ktoré sú obvyklé v prípade infekcií prenášaných kliešťami. Nasledujúci mesiac venujte pozornosť príznakom ako väčšie začervenanie v mieste odstráneného kliešťa, horúčka, bolesť svalov, bolesť hlavy či opuch a bolesť kĺbov. Ak sa vyskytnú, konzultujte svoj stav s vaším lekárom a nezabudnite mu spomenúť, že ste mali kliešťa," dodali odborníci.

K nákaze u človeka dochádza v priemere 1 až 2 týždne po zaklieštení infikovaného kliešťa alebo po konzumácii tepelne nespracovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov z infikovaného zvieraťa. Inkubačný čas však môže byť v rozmedzí 2 až 28 dní.

Ako sa prejavujú borelióza a encefalitída?

Podľa odborníkov ide o multisystémové ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie borélie. Borelióza sa prejavuje pestrým klinickým obrazom s postihnutím rôznych orgánov. Inkubačný čas je niekoľko dní až rokov, liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík. Očkovanie proti nej neexistuje. Neliečená lymská borelióza môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné ťažkosti, problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým systémom.

Samotné ochorenie má tri štádiá. Pre prvé sú typické kožné zmeny, tzv. erythema migrans: koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne - majte však na pamäti, že toto začervenanie sa nemusí objaviť u každého; ďalšími príznakmi sú zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov. Druhé štádium, ktoré sa prejavuje po týždňoch až mesiacoch, sa môže sa prejaviť postihnutím kože, kĺbov, nervového systému, srdca alebo svalového systému. V treťom štádiu, teda po niekoľkých mesiacoch až rokoch, sa objavujú najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.

BORELIÓZA versus KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA Vedeli ste, že? 👉 BORELIÓZU môžete dostať len po uštipnutí kliešťom,... Posted by Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice on Friday, June 17, 2022

Naopak, kliešťová encefalitída je vírusový zápal mozgu prenášaný kliešťami. Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, ktorý sa do organizmu dostane pri prisatí infikovaného kliešťa, alebo aj konzumáciou tepelne nespracovaného mlieka od infikovaných oviec, kráv a kôz. Mlieko a mliečne výrobky je preto vhodnejšie konzumovať len po tepelnej úprave.

VLANI BOL NAJVYŠSÍ VÝSKYT PRÍPADOV KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDY ZA 60 ROKOV - OČKOVANIE ZAČNITE UŽ V ZIMNÝCH MESIACOCH Dňa... Posted by Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky on Monday, February 20, 2023

"Inkubačný čas ochorenia je 7 – 14 dní. Typický klinický priebeh ochorenia je dvojfázový. Prvá fáza sa prejaví chrípkovými príznakmi – únava, horúčka, nevoľnosť, nechutenstvo bolesti hlavy a svalov. Trvá 2 - 3 dni. Nasleduje 2 - 3 dňové obdobie bez príznakov, kedy sa chorému uľaví. Pre druhú fázu ochorenia s odstupom niekoľkých dní sú charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému, stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti, až dezorientácia, závraty, nervové obrny," vysvetlili hygienici.

Aj keď proti lymskej borelióze očkovanie zatiaľ neexistuje, proti encefalitíde sa vieme chrániť vakcínou. Vhodná je aj pre deti od 1 roku života. Základné očkovanie proti kliešťovej encefalitíde pozostáva z podania troch dávok očkovacej látky. Existuje aj zrýchlená schéma, kedy sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky.

"Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky. Podrobnosti o možnosti zaočkovania, aj o prípadných kontraindikáciách povie pediater alebo praktický lekár pre dospelých," uzavreli.