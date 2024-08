Mužovi z Nitrianskeho kraja sa snívalo, že zbohatol v lotérii: Podal žreb a skutočná výhra bola ešte väčšia!

(Zdroj: Tipos)

NITRA - Muž z Nitrianskeho kraja mal počas jednej noci sen, že vyhral v lotérii 100-tisíc eur. To ho inšpirovalo k tomu, aby skúsil šťastie a kúpil si žreb. Čo ale nasledovalo, prekonalo všetky jeho očakávania. Po zotretí sa jeho sen zdvojnásobil a získal úžasných 200-tisíc eur.

Príbeh šťastného výhercu začal v jednu horúcu letnú noc, keď sa mu prisnil sen o výhre 100-tisíc eur. Muž mal to šťastie, že si svoj sen zapamätal. Jeho sen bol živý a presný a prebudil sa s pocitom, že by sa jeho prianie mohlo stať skutočnosťou. To ho inšpirovalo nasledovať svoju intuíciu a skúsiť šťastie v lotérii. Posmelený týmto presvedčením sa muž rozhodol navštíviť predajné miesto TIPOSu a zakúpiť si dva stieracie žreby.

"Vybral si žreb Diamant, ktorý mu priniesol oveľa viac, než očakával. Z jeho pôvodného sna o 100 000 eurách sa stala realita s výhrou 200 000 eur,“ informovala Jana Pohorelská, hovorkyňa národnej lotériovej spoločnosti. Cena za jeden stierací žreb Diamant je 10 eur.

Podobné šťastie mal aj muž zo Šamorína, ktorý vďaka žrebu Vysoká hra získal koncom minulého týždňa rovnako 200-tisíc eur.