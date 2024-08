SND vníma riešenie personálnych otázok z pozície vedenia Ministerstva kultúry ako precedens

budova SND (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Slovenské národné divadlo (SND) vníma riešenie personálnych otázok z pozície vedenia ministerstva kultúry, mimo menovania a odvolávania šéfa, ako precedens. Nanovo to podľa neho definuje vzťah medzi zriaďovateľom a zriaďovanou inštitúciou. Uviedlo to v reakcii na návrat Niny Polákovej na post riaditeľky Baletu SND, ktorý tento týždeň oznámil rezort.

"SND berie na vedomie informáciu z médií, že sa Nina Poláková vracia na post riaditeľky Baletu SND z vôle pani ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a generálneho tajomníka služobného úradu rezortu Lukáša Machalu. Personálne oddelenie SND zatiaľ nedostalo oficiálnu informáciu z ministerstva kultúry o ďalšom pracovnom zaradení Niny Polákovej," poznamenala PR manažérka SND Jana Alexová.

Ministerstvo kultúry (MK) SR v utorok (13. 8.) oznámilo, že Nina Poláková pokračuje na pozícii riaditeľky Baletu SND. Jej júlové odvolanie vtedajším šéfom Matejom Drličkom bolo podľa neho v rozpore so štatútom SND. Upozornilo na to, že sa udialo bez súhlasu ministerky kultúry. SND to odmieta. Tvrdí, že Drlička odvolanie prerokoval písomnou formou a prebehlo teda v súlade so štatútom. Ten podľa neho nestanovuje, akou formou sa má prerokovanie udiať a štatutár na výmenu riaditeľov súborov nepotrebuje súhlas ministerky.