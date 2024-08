Portál NG-SOS pomáha urýchliť záchranné akcie aj lokalizovať zranených

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/ATE stredisko Nitra AIR)

"Spolupráca s HZS pomocou nového systému nám umožňuje rýchlo a efektívne reagovať na núdzové situácie. Sme len v polovici roka a lepšia komunikácia nám pomohla už pri viac ako 50 záchranných akciách. Pre nás je najväčší boj s časom a v mnohých situáciách sa počíta každá minúta, preto toto zefektívnenie práce pri záchrane životov radi vítame," zhodnotila riaditeľka VZZS Iveta Križalkovičová.

Horskí a leteckí záchranári pomáhali 14-ročnému chlapcovi, chcel sám vystúpiť na Rysy (Zdroj: Horská záchranná služba)

Operačné stredisko tiesňovej linky HZS prijalo za prvý polrok celkovo 1178 tiesňových volaní. Ide o mierny nárast oproti minulému roku. Záchranári evidujú aj zvýšený počet smrteľných úrazov, ktorý vzrástol takmer o polovicu. Základný problém úrazovosti je podľa Matúšeka naďalej preceňovanie vlastných schopností a podceňovanie náročnosti terénu. Upozornil, že základom minimalizovania počtu záchranných výjazdov je kvalitná príprava na túru. "Okrem digitálnej mapy je dobré mať so sebou aj fyzickú mapu pre lepšiu orientáciu. Netreba zabudnúť na lekárničku, plne nabitý mobilný telefón a vrchnú vrstvu odolnú voči vetru a dažďu," vymenoval riaditeľ HZS. Odporúča tiež sledovať aj počasie, prioritne však na oficiálnych webových stránkach.

Anjel strážny

Zároveň by mal mať podľa Matúšeka každý vysokohorský turista nainštalovanú aplikáciu HZS, ktorá posiela notifikáciu s aktuálnymi podmienkami vo vybranej oblasti hôr pred plánovanou turistikou. Funguje už štyri roky, má 167.000 užívateľov a neustále prechádza inováciami. Nová funkcia "Anjel strážny" je navrhnutá tak, aby zjednodušila lokalizáciu osoby, ktorá nie je schopná zavolať si pomoc sama. Mala by tiež urýchliť celý proces záchrannej alebo pátracej akcie. "Doposiaľ boli súčasťou knihy túr iba informácie zadané užívateľom a nepracovalo sa so skutočnou polohou počas túry. Na základe spätnej väzby od záchranárov aj užívateľov teraz aplikácia umožní ukladať posledné tri známe polohy. Tie sú potom v prípade núdze dostupné nielen pre blízkych, ale aj pre záchranárov," vysvetlil Filip Maleňák, ktorý stojí za vývojom aplikácie.

Od začiatku fungovania si prostredníctvom aplikácie privolalo pomoc viac ako 700 užívateľov, z toho 150 len v tomto roku. Okrem toho zaznamenala takmer 12.000 túr, pričom za posledný mesiac ich bolo 500. Služba má medzinárodný presah, keďže funguje aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku. Navyše ponúka možnosť uzatvoriť si poistenie do hôr, na ktoré by podľa Matúšeka nemali turisti zabúdať. Zásah HZS stojí v priemere 250 eur, v prípade náročnejšieho zásahu, napríklad aj za pomoci vrtuľníka, však treba rátať s omnoho vyššími sumami.