Panika na burzách: Technologickí giganti stratili stovky miliárd! Situácia môže negatívne ovplyvniť aj Slovensko

BRATISLAVA - V posledných dňoch došlo k viacerým významným udalostiam, ktoré negatívne ovplyvnili vývoj svetového hospodárstva. Silný pokles akciových trhov, prepad kryptomien či napätá politická situácia na Blízkom východe sú faktory, ktoré môžu prispieť ku vzniku globálnej recesie. Tá by mohla následne negatívne ovplyvniť aj naše hospodárstvo.

"Na trhoch sme v závere minulého týždňa videli výpredaje na akciovom trhu po zverejnení údajov z amerického trhu práce, ktoré mohli naznačiť hrozbu prichádzajúcej recesie. V predchádzajúcich dňoch sme videli silné poklesy technologických akcií na čele s matkou pokroku umelej inteligencie, firmy Intel. V pondelok sme videli najvýraznejší prepad japonského indexu Nikkei od roku 1987," priblížil analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Okrem iného došlo k prepadu kryptomien a významné ekonomické subjekty znižujú svoje technologické portfóliá a začínajú hromadiť hotovosť, dodal analytik. Tieto udalosti na svetových trhoch by mohli prinúť centrálne banky k uvoľňovaniu menových politík. Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) by tak mohli klesať rýchlejšie, čo by mohlo paradoxne stimulovať slovenský sektor priemyslu a nehnuteľností.

Dôsledky môžeme pocítiť koncom roka

Sektor priemyslu a nehnuteľností v SR narúša podľa Boháčka všeobecne pozitívny trend vývoja domácej ekonomiky v tomto roku. "Výrobný sektor trápi najmä utlmený rast nemeckého dopytu, a stavebníctvo a viaceré ďalšie na kapitál náročné odvetvia a firmy, sužuje najmä vysoké úrokové zaťaženie v porovnaní s poslednými rokmi," priblížil.

Napriek negatívnym trendom v globálnom hospodárstve odborník predpokladá, že ich neželané dôsledky by sme mohli na našom trhu pocíť najskôr koncom tohto roka. "Z celkového pohľadu tak môže platiť, že súčasné problémy nám pomôžu v tom, čo nás doteraz trápilo najviac, a to vysoké úroky a náklady na dlh. Trvanie a magnitúda výpredajov rizikových aktív bude vytvárať hranicu medzi posilnením nášho rastu a jeho prepadom," uzavrel Boháček.

Technologickí giganti prišli o viac ako 650 miliárd!

Prudký pokles zaznamenali v obavách z možnej recesie americké akcie. Na čele výpredaja stáli technologické tituly, ktorých index Nasdaq odpísal 3,43 percenta na 16.200,08 bodu. Širší index S&P 500 klesol o tri percentá na 5186,33 bodu. Zaznamenal tak najprudší pokles od roku 2022. Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, sa znížil o 2,6 percenta na 38.703,27 bodu. Okrem technologických titulov výrazne klesali aj akcie bánk.

Investičná skupina Berkshire Hathaway Warrena Buffetta znížila svoj podiel v spoločnosti Apple na polovicu. Podľa agentúry Reuters to naznačuje, že investor prezývaný "veštec z Omahy" sa začína obávať o vývoj americkej ekonomiky alebo príliš vysokého ocenenia akcií. Akcie Applu počas pondelkového obchodovania odpísali 4,82 percenta.

Apple je jedným z titulov, ktoré patria do takzvanej "úžasnej sedmičky" akcií. Okrem Applu sem patria aj akcie spoločností Alphabet, Tesla, Microsoft, Amazon, Meta a Nvidia. Celkovo akcie týchto firiem stratili viac ako 650 miliárd dolárov. Nvidia odpísala 6,36 percenta, Tesla 4,23 percenta, Amazon 4,1 percenta, Meta 2,54 percenta, Microsoft 3,27 percenta a Alphabet 4,61 percenta.