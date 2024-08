Korčok je späť! Konečne prehovoril o svojej politickej budúcnosti: V hre sú TIETO strany, priznal stretnutia

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Ivan Korčok priznal prehru, Petrovi Pellegrinimu zagratuloval (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Odchádzam s tým, že som sklamaný, nie som zlomený,“ povedal Korčok v noci zo soboty na nedeľu po druhom kole prezidentských volieb v čase, kedy už bolo jasné, že sa novým prezidentom nestane. S odpoveďami na otázky o svojej politickej budúcnosti si však dal načas. Viac svetla do nich vniesol až teraz. „Urobil som vnútorné rozhodnutie, že z politiky neodídem a v nej zostanem,“ povedal v diskusii pre Denník N.

„Do politiky pôjdem z jedného jediného dôvodu: že Slovensko má na viac. Čas aj formu, prosím, nechajte na mňa. Parlamentné voľby, lebo o tie ide a tam sa chcem angažovať, sú o tri roky. Dajte mi, prosím, pre mňa ešte priestor, akou formou to bude,“ uviedol. Pri otázke, kde sa vidí o rok, však jasne povedal, že „v slovenskej politike.“ V súvislosti s tým, či to znamená, že bude o rok v politickej strane, uviedol, že „viac-menej súhlasí.“ „Stretol som sa s Michalom Šimečkom, viackrát, aj spolu komunikujeme. No rozprával som sa v prechádzajúcom období aj s Braňom Gröhlingom zo SaS-ky, aj s Jarom Naďom z Demokratov,“ prezradil Korčok.

Dal si urobiť prieskum

Ivan Korčok si dal v súvislosti so svojím potenciálnym vstupom do straníckej politiky urobiť prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus 9. až 14. júla 2024 na vzorke 1013 opýtaných. Z neho vyplynulo, že ak by vstúpil do strany PS, počet jej voličov by stúpol a progresívci by dostali až 27, 6 percent hladov. Voľby by vyhrali. V prípade vstupu do SaS alebo Demokratov by sa obe strany dostali na dvojciferné čísla. SaS by volilo 14 percent voličov, Demokratov 13 percent. Ak by prišiel s vlastným, novým politickým subjektom, volilo by ho 14 percent voličov.

"Veľmi vám všetkým ďakujem za podporu, ktorá trvá aj 4 mesiace po voľbách. Nedávny prieskum ukázal, že po tom, čo som sa v prezidentských voľbách uchádzal o podporu ako občiansky kandidát, ľudia vidia moje pokračovanie v službe Slovensku. Toto je pre mňa dôležité zistenie a povzbudenie a motivácia, a aj preto som sa rozhodol pokračovať v slovenskej politike," reagoval Ivan Korčok.

"Plne rozumiem tomu, že každý chce vedieť podrobnosti a akonáhle bude známa konkrétna podoba môjho zapojenia do politického života, oznámim vám to. Komunikoval som s vami otvorene a úprimne aj počas prezidentskej kampane a chcem v tom pokračovať naďalej. Zároveň chcem zdôrazniť, že akúkoľvek podobu bude mať moje angažovanie sa vo verejnom živote, mojím cieľom je prispieť k tomu, aby sme po ďalších parlamentných voľbách mali na Slovensku vládu, ktorá sa zameria na skutočné problémy ľudí a pohne Slovensko vpred. Cítim, že naša krajina to veľmi potrebuje a Slovensko má na viac," dodal.