Rezort vnútra predložil nové pravidlá pre vydávanie náhradného cestovného dokladu EÚ

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Vydávanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) by sa malo riadiť novými pravidlami. Zavádzajú sa v nadväznosti na smernicu Rady EÚ. Tento doklad vydávajú zastupiteľské úrady SR v zahraničí občanom iného členského štátu EÚ, ktorý nemá na danom území tretieho štátu diplomatické alebo konzulárne zastúpenie. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.