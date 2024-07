Pár obral seniora o rodinný dom a 83-tisíc eur: Z väzenia sa dostali vďaka novele Trestného zákona

(Zdroj: Getty Images)

SPIŠKÁ NOVÁ VES - Dvojica Igor a Lucia z Mníška nad Hnilcom pripravili ešte vlani podvodom 64-ročného senioria z Gelnice o 83-tisíc eur a rodinný dom. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi za to muža odsúdil na takmer sedem rokov a ženu na šesť rokov nepodmienečne. Pár sa však odvolal a Krajský súd v Košiciach, ktorý už pri rozhodovaní zohľadnil novelu Trestného zákona, ich prepustil na slobodu. Na slobode však pobudli len pár dní a za ďalší trestný čin opäť skončili v policajnej cele.

Igor a Lucia sa dozvedeli, že senior z Gelnice predal byt v Prešove a pod rôznymi zámienkami si od neho začali požičiavať peniaze, pričom postupne od neho vylákali až 83-tisíc eur. O prípade informuje televízia TA3. Keď chcel 64-ročný dôchodca svoje peniaze späť, dvojica prišla s príbehom, že môžu získať peniaze zo zahraničia, ale musia vlastniť nehnuteľnosť, údajne len na pár dní. Dôverčivý senior tak na nich prepísal svoj dom. Nehnuteľnosť mu však nevrátili.

Podvod odhalili až susedia pri náhodnej kontrole katastra. Poškodený dokonca skončil na psychiatrii. "Urobil na toho pána vážny podvod. A sami vidíte, v akom je ten človek stave. Oni si vystriehli človeka, ktorý nemá nikoho. Lebo on nemá nikoho," podotkol vlani sused. Súdy v tomto prípade konali rýchlo. Rodinný dom získal dôchodca na základe súdneho rozhodnutia späť a dvojicu odsúdili za podvod.

Z obzvlášť závažného zločinu len prečin

Obžalovaní sa ale odvolali a ich prípad už posudzovali podľa novely Trestného zákona. 11. júla sa ocitli na slobode. “Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi v celom rozsahu a vec vrátil prvostupňovému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Po zverejnení nálezu pléna Ústavného súdu bude zásadným spôsobom upravený rozsah škody, ktorá v prípade oboch obžalovaných radikálne zmení právnu kvalifikáciu ich konania z obzvlášť závažného zločinu na prečin," vysvetlil Krajský súd v Košiciach.

Na slobode Igor a Lucia však dlho nepobudli. Už po pár dňoch spáchali ďalší trestný čin a Okresný súd v Spišskej Novej Vsi aktuálne rozhoduje o ich vzatí do väzby.

Väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR

Rozsiahlu novelu prijatú vládnou koalíciou vo februári napadla ako celok bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a opoziční poslanci. Ústavný Súd koncom februára rozhodol o pozastavení účinnosti zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých ustanovení Trestného poriadku.

Začiatkom júla ÚS rozhodol, že väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyplýva to z rozhodnutia Ústavného súdu SR. Predseda súdu Ivan Fiačan priblížil, že vyslovený nesúlad s Ústavou SR sa týka ustanovení o treste prepadnutia majetku a tiež prechodných ustanovení súvisiacich s premlčaním. Súd vyslovil za nesúladné s ústavou aj prechodné ustanovenie, ktoré malo ministrovi spravodlivosti umožniť podať dovolanie v neprospech obvineného spätne do troch rokov v prípade dohôd o vine a treste schválených pred 15. marcom 2024. Tiež možnosť využiť nezákonne získaný dôkaz v trestnom konaní v prospech obvineného.

"ÚS nevidel také závažné nedostatky legislatívneho procesu, ktoré by spôsobili neústavnosť napadnutej novely trestného zákona," povedal Fiačan. ÚS pritom skonštatoval, že neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, súd však nevidel taký zásah do ústavných práv alebo princípov, ktoré by znamenali protiústavný stav.