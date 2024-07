Vláda ohrozila čerpanie európskych peňazí, vyhlásila Jurík: Koalícia predloží pozmeňujúci návrh

Beáta Jurík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Keby ste vtedy túto novelu nešili horúcou ihlou, ale postupovali riadnym legislatívnym procesom, keby ste od začiatku diskutovali, konzultovali s EK, tak ako sa to má robiť, tak dnes sme tu nemuseli byť," skonštatovala Jurík. Návrh označila za novelu novelizovanej novely Trestného zákona.

Návrh podľa Jurík zaisťuje, že ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) nebude nižšia. Skráteným konaním k novele vládna koalícia potvrdzuje, že všetko, na čo opozícia počas dvoch mesiacov upozorňovala, bola pravda, tvrdí. "Dnes ste potvrdili, že vaša novela nebola v súlade s právom EÚ," podotkla Jurík.

Zodpovednosť nesie koalícia

Opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) v pléne poukázal na to, že zodpovednosť za potrebu ďalšej novelizácie Trestného zákona nesie koalícia. Zámeru novelizovať Trestný zákon rozumie, a to najmä v súvislosti so snahou neohroziť finančné prostriedky z EÚ. Je však podľa neho možné, že navrhovaná právna úprava nebude dostatočná a budú potrebné ďalšie legislatívne zmeny. "To, že tu dnes sedíme a rokujeme, stále svedčí o tom, že si dokážeme problémy riešiť sami," zdôraznil.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pri predstavení návrhu priblížil, že jeho cieľom je zohľadniť výsledky konzultácií so zástupcami Komisie. Naliehavosť prijať novelu v zrýchlenom režime je podľa neho snahou minimalizovať riziko aplikácie mechanizmov EK, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. "V prípade zohľadnenia požiadaviek EK a prijatia navrhovanej právnej úpravy sa minimalizuje riziko značných hospodárskych škôd pre SR spôsobených iniciovaním prípadných finančných nástrojov EK," povedal Susko.

Poslanec NRSR Richard Glück (Smer-SD) reagoval, že opozičné Progresívne Slovensko dva mesiace obštruovalo, štvalo ľudí v uliciach, klamalo o protiústavnosti novely, a to vyústilo do atentátu na premiéra. "Ďalším dôvodom pre tieto skrátené legislatívne konania sú aj akútne potreby stabilizovať, opraviť zdevastovanú krajinu, či už právny štát, po vládach Matoviča, Hegera a Ódora," poznamenal poslanec.