Dovolenka snov či peklo na zemi? Nástrahy na spotrebiteľov číhajú na každom rohu: TÝMTO problémom sa vyhnite!

BRATISLAVA - Leto je v plnom prúde, mnohí Slováci netrpezlivo odpočívajú dni do odchodu na dovolenku. No aj tá sa môže akoby lusknutím prstov zmeniť na pohromu. A to aj v prípade, ak dovolenkári idú cez cestovnú kanceláriu. Na čo by si mali dať Slováci pozor, aby dovolenka bola rajom na zemi a nie pohromou?

Koncom školského roka začalo najobľúbenejšie obdobie roku snáď každého Slováka, ktoré sa nesie v znamení vysokých teplôt, oddychu a dovoleniek. Kým niektorí si dovolenky plánujú snáď odd začiatku roka, iní striehnu na super akcie v podobe last minute zájazdov, teda dovoleniek na poslednú chvíľu. Aj keď sa nájdu takí, ktorí si všetko riešia sami, stále je veľké percento tých, ktorí cestujú prostredníctvom cestovnej kancelárie. Prinášame rady, na čo si dať pozor, aby sa dovolenka namiesto raju na zemi nezmenila na peklo.

"Zájazd je podľa zákona kombináciou najmenej dvoch rôznych služieb cestovného ruchu. Spravidla tak zahŕňa dopravu na miesto aj späť, ubytovanie a môže obsahovať aj dodatočné služby, ako napríklad výlety a exkurzie. Medzi spotrebiteľom a cestovnou kanceláriou dochádza k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, ktorá by mala obsahovať všetky špecifikácie daného zájazdu. Nemôžeme však opomenúť, že súčasťou zmluvy o zájazde sú aj obchodné podmienky dané cestovnou kanceláriou, kde bývajú dohodnuté niektoré ustanovenia, ako napríklad podmienky výpovede zmluvy či storno poplatky," informuje riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.

Dôležité náležitosti

Ako dodala, tak, ako spotrebiteľa, aj samotné cestovné kancelárie viažu isté povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Napríklad, v zmluve by sa mal spotrebiteľ, ktorý si vybavuje dovolenku, dočítať, čo ho zájazd bude súhrnne stáť, teda, aké ďalšie poplatky, dane či iné náklady musí zaplatiť. V prípade, ak. sa tak nestane a v zmluve takéto poplatky uvedené nie sú, no "cestovka" ich od spotrebiteľa žiada, ten ich platiť nemusí. Rovnako by sa mal spotrebiteľ jasne dočítať, na akom mieste bude dovolenkovať, v akom termíne, aká je dĺžka pobytu. Dôležité sú aj informácie o ubytovaní, doprave, stravovaní a jazyku, v ktorom sú služby poskytované.

"Ak si spotrebiteľ s cestovnou kanceláriou dohodne osobitné požiadavky na zájazd, mali by byť v zmluve tiež vyznačené. Odporúčame spotrebiteľom, aby dbali na opatrnosť a zmluvu s obchodnými podmienkami si ešte pred podpisom riadne prečítali. Hoci si, na rozdiel od zmluvy, nemôže spotrebiteľ dojednať zvláštny obsah obchodných podmienok, je aj tak chránený zákonom. Ak by v nich bolo dojednanie, ktoré možno považovať za neprijateľné a spotrebiteľ by ho nemohol rozumne očakávať, bude takáto dohoda neúčinná. Zmluva teda platiť bude, ale tak, ako by tam ono neprijateľné dojednanie nebolo,“ odporúča Hekšová.

Pozor na reklamačné a storno poplatky

Samozrejme, cestovné kancelárie myslia aj na nepredvídateľné okolnosti, prípadne, že spotrebiteľ nebude so zájazdom spokojný. Rovnako by mali byť v zmluve uvedené všetky reklamačné a storno podmienky, aby spotrebitelia neprišli o peniaze. Cestovná kancelária je totiž povinná poskytnúť zájazd v dohodnutom rozsahu a bez vád. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s kvalitou ubytovania, prípadne mu neboli splnené špeciálne požiadavky, ide o vadu, ktorú by mala cestovná kancelária vyriešiť. Avšak, všetky náležitosti by mali byť uvedené v zmluve. Ak chce spotrebiteľ upozorniť na vadu, mal by tak urobiť písomne a vadu si dostatočne zdokumentovať, napríklad fotografiami či videom. Ak sa nájdu viacerí dovolenkári, ktorí majú rovnaký problém, je na mieste zaobstarať si aj svedectvo iných návštevníkov.

"Oznámiť vadu je dobré čo najskôr, a to aj počas trvania zájazdu, napr. u delegáta. Cestovná kancelária by sa oznámením mala zaoberať a snažiť sa o okamžitú nápravu vady a zabezpečiť bezchybné pokračovanie zájazdu. Neskoré nahlásenie vady, napr. až po skončení zájazdu, môže byť spotrebiteľovi na škodu," konštatuje Hekšová.

Podľa jej slov by cestovná kancelária mala spotrebiteľovi zaistiť alternatívu nevyhovujúcej služby, ktorá je v rámci kvality porovnateľná s pôvodnou dohodnutou službou. Avšak, ak ponúkaná alternatíva je kvalitatívne horšia, viaže ju povinnosť spotrebiteľovi ponúknuť adekvátnu zľavu z ceny zájazdu. Naopak, pokiaľ je alternatíva kvalitatívne lepšia, spotrebiteľ nie je povinný nič doplácať. „A ak sa cestovná kancelária reklamáciou vady nezaoberá, spotrebiteľ je oprávnený si nápravu zariadiť sám a následne požadovať preplatenie nákladov od cestovnej kancelárie. Pritom je dobré zaobstarať si od delegáta písomné potvrdenie, že k náprave zo strany cestovnej kancelárie nedošlo. Ďalej môže byť reklamácia vyriešená aj zľavou z ceny zájazdu. V určitých prípadoch môže spotrebiteľ požadovať aj náhradu ujmy, pokiaľ došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde vinou cestovnej kancelárie. V každom prípade má cestovná kancelária povinnosť reklamáciu vybaviť do 30 dní," uzavrela Hekšová.

