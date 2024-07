Musia dokázať, že sú ešte nažive! Ak to neurobia, môžu prísť o dôchodok: Seniorov čaká dôležitá povinnosť

(Zdroj: Getty Images)

Sociálna poisťovňa tejto skupine seniorov pripomína, že tlačivo je potrebné zaslať do 15. júla. "Sociálna poisťovňa na základe toho môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia,“ uviedla.

V prípade, že dôchodcovia nemajú k dispozícii formulár s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť. „Klient si stiahne formulár podľa krajiny, v ktorej žije (osoby žijúce v štátoch mimo EÚ/EHP a vo Švajčiarsku),“ vysvetlila poisťovňa.

Vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie potom zašle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, 813 63 Bratislava 1 alebo elektronicky na mail: lifecertification@socpoist.sk. Poisťovňa tiež dodáva, že potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na ich webstránke. „Pravosť vášho podpisu môžete úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste vášho bydliska alebo môžete tlačivo podpísať po preukázaní svojej totožnosti pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta vášho bydliska. Tlačivo vám potvrdia aj v ústredí alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa práve zdržiavate v Slovenskej republike,“ radia ľuďom, ktorých sa to týka.

„Ak žijete v niektorom zo štátov EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, dôchodok vám bude Sociálna poisťovňa vyplácať vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich termínoch. Ak žijete v niektorom zo štátov, s ktorým má Slovenská republika medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, dôchodok vám bude vyplácaný pozadu v trojmesačných lehotách vždy po predložení potvrdenia o žití,“ dodali.

Sociálna poisťovňa vyplácala v 1. štvrťroku 2024 do cudziny viac ako 36,5 tisíc dôchodkov, z toho do mimo EÚ/EHP 3 840 dôchodkov pre 3 622 poberateľov. Najviac z nich doručila do Kanady (1 491 dôchodkov), nasledujú USA (1 091 dôchodkov) a Austrália (850 dôchodkov).

Potvrdenie o žití je potrebné zasielať jedenkrát ročne, ak máte bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii, a to vždy do 31. januára resp. do 30 dní od plánovaného doručenia dôchodku, alebo štyrikrát do roka, ak máte bydlisko mimo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

Dôležité je, že potvrdenie o žití nemusíte Sociálnej poisťovni zasielať, ak ste dôchodca s bydliskom v Českej republike.